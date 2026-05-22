ABD taarruz gemisi Nimitz Karayipler’de: Küba ve Castro için ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

Trump yönetiminin Küba eski lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırlamasından bir gün sonra Nimitz Taarruz Grubu, harekete geçti. Trump, Küba iddiaları için “Hayır, değil” dedi ancak çelişkili ifadeler de kullandı.

2026-05-22T13:34+0300

Trump yönetiminin 94 yaşındaki eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'yu cinayet suçlamasıyla suçladıktan bir gün gün sonra taarruz grubu Nimitz, Karayipler’e konuşlandı.ABD Başsavcı Vekili Todd Blanche, iddianame duyurusunun ardından gazetecilerin ‘Washington’ın Castro’yu nasıl yargılanacağı’ sorusuna, "kendi isteğiyle veya başka bir yolla buraya (ABD'ye) geleceğini" söyleyerek yanıt verdi.Blanche'ın yorumları, Trump yönetiminin bu yılın başlarında Venezuela'da ABD güçlerinin ülkenin o zamanki lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakaladığı ‘operasyonun tekrarını düşünüyor’ olabileceğini düşündürdü.Çarşamba günü, Amerikan uçak gemisi USS Nimitz ve taarruz grubu Karayipler'e gitti. Bu hareket, Batı basınında ‘Maduro'nun yakalanmasından önceki haftalarda Venezuela yakınlarında benzer bir ABD askeri güç gösterisini yansıtıyor’ yorumlarına neden oldu.ABD Güney Komutanlığı X kanalında, "Karayipler'e hoş geldiniz, Nimitz Uçak Gemisi Taarruz Grubu!" dedi.Trump ne dedi?Perşembe günü, uçak gemisinin Karayipler'deki konumunun Küba'yı korkutmak amacıyla olup olmadığı sorulduğunda, ABD Başkanı Donald Trump şu yanıtı verdi: "Hayır, kesinlikle değil” yanıtını verdi ve ekledi:Washington ve Küba arasındaki tansiyon, ABD başkanının adanın ‘dostane bir şekilde ele geçirileceği’ olasılığını gündeme getirmesiyle aylarda giderek yükseldi.

uss nimitz, karayipler, abd, raul castro, nicolas maduro, cilia flores, haberler