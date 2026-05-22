ABD taarruz gemisi Nimitz Karayipler’de: Küba ve Castro için ne anlama geliyor?
Trump yönetiminin Küba eski lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırlamasından bir gün sonra Nimitz Taarruz Grubu, harekete geçti. Trump, Küba iddiaları için “Hayır, değil” dedi ancak çelişkili ifadeler de kullandı.
2026-05-22T13:34+0300
Trump yönetiminin 94 yaşındaki eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'yu cinayet suçlamasıyla suçladıktan bir gün gün sonra taarruz grubu Nimitz, Karayipler’e konuşlandı.
ABD Başsavcı Vekili Todd Blanche, iddianame duyurusunun ardından gazetecilerin ‘Washington’ın Castro’yu nasıl yargılanacağı’ sorusuna, "kendi isteğiyle veya başka bir yolla buraya (ABD'ye) geleceğini" söyleyerek yanıt verdi.
Blanche'ın yorumları, Trump yönetiminin bu yılın başlarında Venezuela'da ABD güçlerinin ülkenin o zamanki lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakaladığı ‘operasyonun tekrarını düşünüyor’ olabileceğini düşündürdü.
Maduro ve Flores şu anda ABD'de New York Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutuklu olarak ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamalarıyla yargılanmayı bekliyorlar.
Çarşamba günü, Amerikan uçak gemisi USS Nimitz ve taarruz grubu Karayipler'e gitti. Bu hareket, Batı basınında ‘Maduro'nun yakalanmasından önceki haftalarda Venezuela yakınlarında benzer bir ABD askeri güç gösterisini yansıtıyor’ yorumlarına neden oldu.
ABD Güney Komutanlığı X kanalında, "Karayipler'e hoş geldiniz, Nimitz Uçak Gemisi Taarruz Grubu!" dedi.
"USS Nimitz, Tayvan Boğazı'ndan Arap Körfezi'ne kadar istikrarı sağlayarak ve demokrasiyi savunarak dünya çapında savaş yeteneğini kanıtladı"
diye ekledi.
Perşembe günü, uçak gemisinin Karayipler'deki konumunun Küba'yı korkutmak amacıyla olup olmadığı sorulduğunda, ABD Başkanı Donald Trump şu yanıtı verdi: "Hayır, kesinlikle değil” yanıtını verdi ve ekledi:
Küba, bakın, başarısız bir ülke, bunu herkes biliyor. Elektrikleri yok. Paraları yok. Gerçekten hiçbir şeyleri yok. Yemekleri yok. Onlara yardım edeceğiz.
BM raporları, Trump tarafından Ocak 2026’da yayımlanan ve Küba’ya yakıt ablukası uygulayan yürütme emrinin, insan hakları ve kalkınma açısından ciddi sonuçlar doğuran bir “enerji açlığı” anlamına geldiği konusunda uyarıyor.
Washington ve Küba arasındaki tansiyon, ABD başkanının adanın ‘dostane bir şekilde ele geçirileceği’ olasılığını gündeme getirmesiyle aylarda giderek yükseldi.