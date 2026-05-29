Kuvvetli yağış taşkına neden oldu: Osmaniye ve Hatay’da dereler taştı, ev ile bahçeleri su bastı
2026-05-29T14:59+0300
Osmaniye ve Hatay'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, taşkınlara neden oldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Üzümlü Deresi taşarken, Hatay'ın Dörtyol ve Hassa ilçelerinde çaylar ve dereler yatağından çıktı. Çok sayıda ev, ahır ve bahçe sular altında kaldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun yağış nedeniyle Üzümlü Deresi taşarken, Üzümlü, Çamiçi ve Boğaziçi mahallelerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Taşkın nedeniyle bazı evler, ahırlar ve bahçeler zarar görürken, bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.
Ekipler sahada çalışma başlattı
Taşkının ardından belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, bir yandan su tahliyesi gerçekleştirirken diğer yandan kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba da sağanaktan etkilenen bölgelerde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ekiplerin sahada görev yaptığını açıkladı.
Hatay’da çaylar ve dereler taştı
Kuvvetli yağışın etkili olduğu bir diğer il olan Hatay'da da taşkınlar yaşandı.
Dörtyol ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Deliçay ve Özerli Çayı taştı. Taşkın sonucu Kuzuculu ve Numune Evler mahallelerinde birçok cadde ve sokak suyla kaplandı.
Araçlar sürüklendi, evler su altında kaldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde ise Söğüt, Aşağıkarafakılı ve Güdükali dereleri ile Akbez Çayı'nda taşkın meydana geldi.
Taşkın nedeniyle evler, ahırlar ve bahçeler su altında kalırken, bazı araçların sürüklendiği bildirildi.
Hassa ve Dörtyol belediyelerine bağlı ekipler, taşkından etkilenen bölgelerde su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için sarı kodlu uyarı
Yaşanan taşkınların ardından İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 8 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri,
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi,
Hatay'ın batı kesimleri için aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre;
Giresun ve Trabzon çevrelerinde,
Artvin'in güney kesimlerinde yerel kuvvetli,
Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.