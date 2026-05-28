Kanye West İstanbul'da
Kanye West konser için İstanbul'a geldi. Konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T22:22+0300
Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı Kanye West 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki konseri için İstanbul'a geldi. ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan tarafından karşılanan şarkıcı İstanbul'un tarihi noktalarını ziyaret etmeyi planlıyor.ILS Vision'dan yapılan açıklamaya göre ünlü rapçinin konserine farklı kesimlerden 120 bin kişinin katılması bekleniyor.
