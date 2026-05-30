İsrail ve Lübnan arasında 4. tur görüşme ABD'de yapıldı: Müzakereler 9 saatten fazla sürdü

İsrail ve Lübnan askeri heyetleri, ABD Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmelerde bir araya geldi. Dokuz saati aşkın süren toplantıda... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin dördüncü turu, Washington'daki ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında gerçekleştirildi.Lübnan basınında yer alan haberlere göre, iki ülkenin askeri heyetlerinin katıldığı toplantı 9 saatten fazla sürdü ve gece geç saatlerde sona erdi.Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail heyeti, Hizbullah ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bazı noktaları gösteren haritalar ve istihbarat bilgilerini Lübnan tarafına sundu. Görüşmelerde ayrıca Hizbullah'ın kullandığı insansız hava araçlarının da gündeme geldiği belirtildi.İsrail'in toplantıda güvenlik alanında normalleşme yönünde talepler dile getirdiği, ancak Lübnan tarafının bunun askeri değil siyasi düzeyde alınabilecek bir karar olduğunu savunarak bu talebi kabul etmediği ifade edildi.Lübnan basınında ayrıca, Washington'daki Lübnan Büyükelçiliğinde askeri görüşmelerin sonuçlarının değerlendirileceği bir toplantı yapılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.Ateşkes süreci devam ediyorİsrail ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki birçok bölgeyi kontrol altına almıştı. Lübnan hükümeti, çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.Daha sonra ABD'nin arabuluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerde, ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün daha uzatılması ve haziran başında dördüncü tur müzakerelerin yapılması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.Lübnan'a yönelik saldırılar devam ediyorAncak ateşkese rağmen bölgede gerilim sürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılar ve yıkım faaliyetlerine devam ederken, Hizbullah da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini savunarak İsrail birliklerine yönelik saldırılar düzenliyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik operasyonların artırılması talimatını verdiğini belirtmişti.

ortadoğu, lübnan, i̇srail, hizbullah