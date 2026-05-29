İsrail ordusu Lübnan’ı bayramda hedef aldı: 108 saldırıda onlarca ölü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyi, doğusu ve orta kesimlerine düzenlediği 108 saldırıda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin...

2026-05-29T09:35+0300

İsrail ordusunun Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği yoğun saldırılarda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre İsrail, gün boyunca ülke genelinde 99 hava saldırısı ve 9 topçu saldırısı gerçekleştirdi.Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında kadınlar, çocuklar ve askerlerin de bulunduğu belirtildi. İsrail’in 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü, bombardımanlarda onlarca ev ve iş yerinin yıkıldığı aktarıldı.Saldırılardan birinin Nebatiye kentindeki bir camiyi hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca Sur kentindeki bazı mahalleler için iki ayrı tahliye uyarısı yayımladı. Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen kentte çok sayıda bölgenin ağır hasar aldığı ifade edildi.Bombardımanların büyük kısmı Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye, Sur, Bint Cubeyl, Merciiyyun ve Sayda bölgelerinde gerçekleşti. Nebatiye kent merkezi ve çevresine düzenlenen en az 57 hava saldırısında çok sayıda konut ve ticari bina yıkıldı.Zifta–Deyr ez-Zehrani yolunda motosikleti hedef alan saldırıda 2 Lübnan askeri öldü. Cibşit beldesinde bir araca düzenlenen saldırıda ise Bangladeşli bir işçi ile eşi ve çocukları hayatını kaybetti.Sayda’ya bağlı Adlun otoyolunda yerinden edilmeye çalışılan bir aileyi hedef alan saldırıda anne, baba ve iki çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Sayda kentindeki çok katlı bir binaya düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.Lübnan’ın orta kesimindeki Aley ilçesine bağlı Şuveyfat kentinde bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda bir kadın, bebeği ve Suriyeli bir çocuk olmak üzere 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Doğu Lübnan’daki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Sahmar beldesi de hava saldırılarının hedefleri arasında yer aldı.Lübnanlı yetkililer, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü geniş çaplı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 324’e, yaralı sayısının ise 10 bin 27’ye yükseldiğini açıkladı. Resmi verilere göre saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerde varlığını sürdürdüğü belirtildi.

lübnan, i̇srail, ortadoğu, sayda