İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde Rusya ve Çin özel koşullardan yararlanacak
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı Azizi yaptığı açıklamada, Moskova ve Pekin'in Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda özel koşullardan... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Rusya ile Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda özel muamele göreceğini ve elverişli koşullardan yararlanacağını söyledi.Azizi açıklamasında, “Çin ve Rusya da dahil olmak üzere bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı ile ilgili konularda bundan sonra da özel bir yaklaşım ve elverişli koşullardan yararlanacaktır” dedi.Azizi, bunun hem ticaret gemileri hem de petrol tankerleri için geçerli olduğunu belirterek Moskova ve Pekin'in Tahran’ı her zaman desteklediğini ve en zor dönemlerde İran ile iş birliği yaparak onun yanında yer aldığının altını çizdi.Azizi konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu boğaz bizim için özel bir jeopolitik öneme sahiptir. Burası karasularımızın ve coğrafyamızın bir parçasıdır. Bu nedenle İran, Hürmüz Boğazı konusunda gerekli gördüğü her türlü kararı alma hakkına sahiptir ve hiç kimse bu hakkı sorgulayamaz.