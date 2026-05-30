Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi açıklaması: 'Hazırlıklarımız, Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor'
Bakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Fidan açıklamasında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin tüm... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi açıklaması: 'Hazırlıklarımız, Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor'

16:49 30.05.2026
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakDışişleri Bakanı Fidan
Bakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Fidan açıklamasında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin tüm hazırlıkların ABD Başkanı Trump'ı ağırlayacak şekilde olduğunu dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tüm müttefikler kabul ederse Türkiye'nin temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bloğun Hint-Pasifik ortaklarından liderleri ve savunma bakanlarını ağırlamak istediğini belirterek, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bu programı düzenlemek için çalıştıkları bilgisini verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılma olasılığı hakkındaki soruya yanıt veren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı ile birçok kez görüştüğünü belirterek, Trump'ın 'hiçbir görüşmede zirveye katılmayacağını söylemediğini' aktardı.
Bakan Fidan, “Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız, Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

'(İran-ABD müzakereleri) Anlaşma her zamankinden daha yakın'

ABD-İran müzakerelerine ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın" dedi.
Fidan, ABD, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıktan sonra görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi.
Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem ABD hem de İran üzerinde 'çok fazla baskı oluşturduğunu' ve 'uluslararası etkisinin çok büyük olduğunu' belirten Fidan, bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve diğer bölge ülkelerinin Abraham Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi hakkındaki soru üzerine Fidan, Türkiye’nin 7 Ekim 2023 öncesinde İsrail ile mevcut olan tarihi ve ticari bağlarına dikkati çekti.

'İsrail daha fazla toprak peşinde'

Bakan Fidan, "(İsrail ile) Ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu: İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazzelilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa, normal hayata dönebiliriz, sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrailli politikacıların Türkiye'yi gelecekteki potansiyel stratejik bir tehdit olarak göstermelerine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya da Fidan, Gazze, Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'a dikkati çekerek, "İsrail iç siyasetinde, ne yazık ki, bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail, kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde" yanıtını verdi.
Fidan, uluslararası toplumun, 'İsrail'in sadece bölgesel düzeni değil, küresel düzeni de daha fazla istikrarsızlaştırmasını önlemesi' gerektiğini vurguladı.
