https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/gokhan-turkmen-ve-esi-mahkemeye-basvurdu-can-guvenligimiz-tehlike-altinda-1106118104.html

Gökhan Türkmen ve eşi mahkemeye başvurdu: 'Can güvenliğimiz tehlike altında'

Gökhan Türkmen ve eşi mahkemeye başvurdu: 'Can güvenliğimiz tehlike altında'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Gökhan Türkmen ile eşi Sinem Aksoy Türkmen, uzun süredir tehdit, hakaret ve ısrarlı takibe maruz kaldıklarını öne sürdükleri İnci A. hakkında koruma... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T08:18+0300

2026-05-30T08:18+0300

2026-05-30T08:18+0300

yaşam

i̇stanbul aile mahkemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1e/1106118153_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_046bc1b4e72e44cf96804b2f763c1ac7.jpg

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy Türkmen, tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını iddia ettikleri İnci A. hakkında koruma kararı verilmesi talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.Başvuruda, söz konusu kişinin uzun süredir devam eden eylemlerinin çift üzerinde ciddi endişe oluşturduğu belirtildi.Daha önce ceza aldığı i̇ddia edildiMahkemeye sunulan başvuruda, İnci A.'nın 2022 yılında "hakaret", "tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından adli para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.Türkmen çifti, verilen cezaya rağmen söz konusu eylemlerin sürdüğünü öne sürerek yargıdan koruma tedbiri talep etti.'Can ve beden bütünlüğümüz tehlike altında'Başvuruda, devam ettiği ileri sürülen tehdit ve takip nedeniyle çiftin can ve beden bütünlüğünün tehlike altında olduğu savunuldu.Türkmen ailesi, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için gerekli koruma önlemlerinin alınmasını istedi.Avukattan koruma tedbiri talebiTürkmen çiftinin avukatı Eda Salman da mahkemeye sunulan talebe ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Israrlı takip, hakaret ve şiddet tehdidi mağduru olan müvekkillerin, telafisi mümkün olmayan çok ağır sonuçlara mağdur kalmaması için haklarında korunma tedbiri verilmesini istiyoruz”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/reha-muhtar-hastaneye-kaldirildi-saglik-durumu-yakindan-takip-ediliyor-1106117730.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul aile mahkemesi