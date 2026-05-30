Beyaz Saray'dan İran mesajı: 'Trump yalnızca ABD'nin şartlarını karşılayan anlaşmayı kabul edecek'
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelerde yalnızca ABD'nin çıkarlarına uygun ve Washington'ın kırmızı çizgelerini karşılayan bir... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelerde yalnızca ABD'nin çıkarlarına uygun ve Washington'ın kırmızı çizgelerini karşılayan bir anlaşmaya onay vereceğini açıkladı. Açıklamada, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Beyaz Saray, İran ile yürütülen temaslar kapsamında gerçekleştirilen ulusal güvenlik toplantısının ardından Donald Trump'ın tutumuna ilişkin açıklamada bulundu.
AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir Beyaz Saray yetkilisi, dün Beyaz Saray Durum Odası'nda yapılan ve olası ABD-İran anlaşmasının ele alındığı toplantının yaklaşık iki saat sürdüğünü belirtti. Yetkili, açıklamasında, "Trump, yalnızca ABD için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz" ifadelerini kullandı.
Salı günü gerçekleştirilen toplantıda nihai karar alınamamıştı
Öte yandan Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump, salı günü gerçekleştirilen toplantının ardından İran ile olası bir anlaşma konusunda nihai kararını vermedi. The New York Times'ın aktardığına göre Beyaz Saray yönetimi tarafların anlaşmaya yakın olduğu değerlendirmesini yaparken, İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması gibi bazı başlıkların müzakere edildiği öne sürüldü.
Trump, toplantı öncesinde Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, olası bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunması ve zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından kaldırılması gibi şartları içermesi gerektiğini belirtmişti.
İran tarafı ise bu taleplere mesafeli yaklaşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, mevcut müzakerelerin "sınırlı kapsamda" olduğunu ve "nükleer konuyu" içermediğini belirtti. Bekayi, görüşmelerin sadece "savaşı bitirmeye odaklandığını" söylemişti.