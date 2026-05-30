Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/beyaz-saraydan-iran-mesaji-trump-yalnizca-abdnin-sartlarini-karsilayan-anlasmayi-kabul-edecek-1106120075.html
Beyaz Saray'dan İran mesajı: 'Trump yalnızca ABD'nin şartlarını karşılayan anlaşmayı kabul edecek'
Beyaz Saray'dan İran mesajı: 'Trump yalnızca ABD'nin şartlarını karşılayan anlaşmayı kabul edecek'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelerde yalnızca ABD'nin çıkarlarına uygun ve Washington'ın kırmızı çizgelerini karşılayan bir... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T10:40+0300
2026-05-30T10:40+0300
dünya
abd
i̇ran
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105104930_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3b5c838c7309162902467fd77a5da469.jpg
Beyaz Saray, İran ile yürütülen temaslar kapsamında gerçekleştirilen ulusal güvenlik toplantısının ardından Donald Trump'ın tutumuna ilişkin açıklamada bulundu.AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir Beyaz Saray yetkilisi, dün Beyaz Saray Durum Odası'nda yapılan ve olası ABD-İran anlaşmasının ele alındığı toplantının yaklaşık iki saat sürdüğünü belirtti. Yetkili, açıklamasında, "Trump, yalnızca ABD için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz" ifadelerini kullandı.Salı günü gerçekleştirilen toplantıda nihai karar alınamamıştıÖte yandan Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump, salı günü gerçekleştirilen toplantının ardından İran ile olası bir anlaşma konusunda nihai kararını vermedi. The New York Times'ın aktardığına göre Beyaz Saray yönetimi tarafların anlaşmaya yakın olduğu değerlendirmesini yaparken, İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması gibi bazı başlıkların müzakere edildiği öne sürüldü.Trump, toplantı öncesinde Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, olası bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunması ve zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından kaldırılması gibi şartları içermesi gerektiğini belirtmişti.İran tarafı ise bu taleplere mesafeli yaklaşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, mevcut müzakerelerin "sınırlı kapsamda" olduğunu ve "nükleer konuyu" içermediğini belirtti. Bekayi, görüşmelerin sadece "savaşı bitirmeye odaklandığını" söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/kuba-ile-abd-arasinda-askeri-temas-guantanamo-sinirinda-ust-duzey-gorusme-gerceklestirildi-1106119690.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105104930_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_de765d9512c22ff0eb37220e08233c21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, donald trump
abd, i̇ran, donald trump

Beyaz Saray'dan İran mesajı: 'Trump yalnızca ABD'nin şartlarını karşılayan anlaşmayı kabul edecek'

10:40 30.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelerde yalnızca ABD'nin çıkarlarına uygun ve Washington'ın kırmızı çizgelerini karşılayan bir anlaşmaya onay vereceğini açıkladı. Açıklamada, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Beyaz Saray, İran ile yürütülen temaslar kapsamında gerçekleştirilen ulusal güvenlik toplantısının ardından Donald Trump'ın tutumuna ilişkin açıklamada bulundu.
AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir Beyaz Saray yetkilisi, dün Beyaz Saray Durum Odası'nda yapılan ve olası ABD-İran anlaşmasının ele alındığı toplantının yaklaşık iki saat sürdüğünü belirtti. Yetkili, açıklamasında, "Trump, yalnızca ABD için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz" ifadelerini kullandı.

Salı günü gerçekleştirilen toplantıda nihai karar alınamamıştı

Öte yandan Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump, salı günü gerçekleştirilen toplantının ardından İran ile olası bir anlaşma konusunda nihai kararını vermedi. The New York Times'ın aktardığına göre Beyaz Saray yönetimi tarafların anlaşmaya yakın olduğu değerlendirmesini yaparken, İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması gibi bazı başlıkların müzakere edildiği öne sürüldü.
Trump, toplantı öncesinde Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, olası bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunması ve zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından kaldırılması gibi şartları içermesi gerektiğini belirtmişti.
İran tarafı ise bu taleplere mesafeli yaklaşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, mevcut müzakerelerin "sınırlı kapsamda" olduğunu ve "nükleer konuyu" içermediğini belirtti. Bekayi, görüşmelerin sadece "savaşı bitirmeye odaklandığını" söylemişti.
Küba-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
DÜNYA
Küba ile ABD arasında askeri temas: Guantanamo sınırında üst düzey görüşme gerçekleştirildi
10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала