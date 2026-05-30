Rus güvenlik güçleri Kuban bölgesinde terör saldırısı önledi: Yakalanan saldırganlar suçlarını itiraf etti
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, ülkenin güneyindeki Tuapse kentinde mesajlaşma uygulaması üzerinden aldıkları talimat üzerine bir idari binayı havaya uçurmayı... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T14:22+0300
Rusya Soruşturma Komitesi, ülkenin güneyindeki Tuapse kentinde mesajlaşma uygulaması üzerinden aldıkları talimat üzerine bir idari binayı havaya uçurmayı planlayan iki kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, mesajlaşma uygulaması üzerinden aldıkları talimat üzerine Tuapse kentinde bir idari binayı havaya uçurmayı planlayan iki kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Açıklamaya göre, yasaklı olan terör örgütüne üye olan bir kişi, Krasnodar Bölgesi’nin 18 yaşındaki bir sakini ile mesajlaşma uygulaması üzerinden irtibata geçerek 500 dolar karşılığında, Tuapse’de terör eyleminin gerçekleştirilmesi amacıyla el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlayarak teslimat noktasına ulaştırmasını istedi.
Teklifi kabul eden saldırgan, 17 yaşındaki bir arkadaşından yardım istedi. İki genç, hedefi birlikte belirledi ve koordinatörden onay aldı, ancak patlayıcıyı yerleştiremeden güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
İrtibata geçen kişiden sadece 30 dolarlık bir ön ödeme alan saldırganlar, terör eylemi planlamak suçundan uzun süreli hapis cezası alabilir.