https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/yilda-bir-kez-aciyor-bu-cicegi-koparmanin-bedeli-840-bin-lira-1106099055.html
Yılda bir kez açıyor: Bu çiçeği koparmanın bedeli 840 bin lira
Yılda bir kez açıyor: Bu çiçeği koparmanın bedeli 840 bin lira
Sputnik Türkiye
Karabük’ün Eflani ilçesinde koruma altında bulunan ve halk arasında “ayı gülü” olarak bilinen paeonia officinalis çiçeği baharın gelişiyle açtı. Koruma... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T10:28+0300
2026-05-29T10:28+0300
2026-05-29T10:28+0300
türki̇ye
çiçek
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106099106_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0a49c3075615d7cbf35a6ccf56f4cfaf.jpg
Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.Düğünçiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında yılda bir kez çiçek açıyor.Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.Bin metrenin üzerindeki alanlarda doğal olarak yetişen çiçeği koparana ise 840 bin lira ceza kesiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/prof-dr-naci-gorurden-malatya-ve-istanbul-uyarisi-bu-bolgede-de-her-an-deprem-bekleyebiliriz-1106098406.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106099106_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2c6a0735dfd6e1be80fdfc15d5a0d978.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çiçek, ceza
Yılda bir kez açıyor: Bu çiçeği koparmanın bedeli 840 bin lira
Karabük’ün Eflani ilçesinde koruma altında bulunan ve halk arasında “ayı gülü” olarak bilinen paeonia officinalis çiçeği baharın gelişiyle açtı. Koruma altındaki çiçeği koparanlara 840 bin lira para cezası uygulanıyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.
Düğünçiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında yılda bir kez çiçek açıyor.
Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.
Bin metrenin üzerindeki alanlarda doğal olarak yetişen çiçeği koparana ise 840 bin lira ceza kesiliyor.