Yılda bir kez açıyor: Bu çiçeği koparmanın bedeli 840 bin lira

Karabük’ün Eflani ilçesinde koruma altında bulunan ve halk arasında “ayı gülü” olarak bilinen paeonia officinalis çiçeği baharın gelişiyle açtı. Koruma... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.Düğünçiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında yılda bir kez çiçek açıyor.Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.Bin metrenin üzerindeki alanlarda doğal olarak yetişen çiçeği koparana ise 840 bin lira ceza kesiliyor.

