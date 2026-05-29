İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Yılda bir kez açıyor: Bu çiçeği koparmanın bedeli 840 bin lira
Karabük'ün Eflani ilçesinde koruma altında bulunan ve halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen paeonia officinalis çiçeği baharın gelişiyle açtı. Koruma... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T10:28+0300
2026-05-29T10:28+0300
Yılda bir kez açıyor: Bu çiçeği koparmanın bedeli 840 bin lira

10:28 29.05.2026
Ayı Gülü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
Karabük’ün Eflani ilçesinde koruma altında bulunan ve halk arasında “ayı gülü” olarak bilinen paeonia officinalis çiçeği baharın gelişiyle açtı. Koruma altındaki çiçeği koparanlara 840 bin lira para cezası uygulanıyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.
Düğünçiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında yılda bir kez çiçek açıyor.
Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.
Bin metrenin üzerindeki alanlarda doğal olarak yetişen çiçeği koparana ise 840 bin lira ceza kesiliyor.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya ve İstanbul uyarısı: 'Bu bölgede de her an deprem bekleyebiliriz'
10:18
