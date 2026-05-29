Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu sağanak uyarısı: Sıcaklık 7 derece düşüyor
Bayramın 3. gününde hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 5 ila 7 derece azalacak. Adana, Artvin, Giresun, Hatay, K.Maraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için
07:19 29.05.2026
Bayramın 3. gününde hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 5 ila 7 derece azalacak. Adana, Artvin, Giresun, Hatay, K.Maraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz, Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu'da kuvvetli yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak.

Meteorolojiden peş peşe uyarılar

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAKARYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya'nın kıyı kesimleri haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.
DİYARBAKIR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
