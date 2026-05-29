Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu sağanak uyarısı: Sıcaklık 7 derece düşüyor

Sputnik Türkiye

Bayramın 3. gününde hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 5 ila 7 derece azalacak. Adana, Artvin, Giresun, Hatay, K.Maraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T07:19+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak.Meteorolojiden peş peşe uyarılarYağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 24°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAKARYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR – 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutluMANİSA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya'nın kıyı kesimleri haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak esmesi bekleniyor.ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 23°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.DİYARBAKIR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

