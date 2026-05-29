Vance: İran ile müzakerelerde ilerleme kaydedildi
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirterek, Tahran yönetiminin Washington ile "iyi niyetle" diyalog... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T09:19+0300
dünya
abd
i̇ran
j.d. vance
müzakereler
anlaşma
donald trump
marco rubio
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran ile devam eden nükleer müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Vance, Tahran’ın Washington ile yürütülen diyalog sürecine yapıcı yaklaştığını ifade ederek, "İran'ın —en azından şu ana kadar— iyi niyetle müzakere ettiğine inanıyoruz ve bu süreçte ilerleme kaydediyoruz" dedi.‘Anlaşmaya yakınız ancak garanti yok’Müzakerelerde henüz nihai şartlar üzerinde tam bir mutabakata varılamadığını kabul eden Vance, buna rağmen tarafların bir anlaşmaya oldukça yakın olduğunu vurguladı. Kalan pürüzlerin kesin olarak çözüleceğine dair bir garanti veremeyeceğini belirten Vance, buna karşın süreçle ilgili "oldukça iyimser bir tutum" sergilediğini de sözlerine ekledi.Uranyum ve yaptırımlar masadaSüreçle ilgili hafta başında da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir açıklama yapmış ve nükleer konuda İran ile geçici bir anlaşmaya varılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti.Amerikan basınında yer alan iddialara göre, henüz Tahran tarafından resmi olarak onaylanmayan taslak metin, İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesini öngörüyor. Ancak İran makamları, uranyumun ülke dışına çıkarılmasına hazır oldukları yönündeki iddiaları yalanlamıştı.Petrol ve varlıkların serbest bırakılması gündemdeABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu ve yakın zamanda resmi duyurunun yapılabileceğini işaret etmişti.Medyaya yansıyan detaylara göre, tarafların kısa süre içinde bir mutabakat zaptı imzalaması bekleniyor. Söz konusu taslak metin şu kritik maddeleri içeriyor:
