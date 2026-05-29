Kiev rejiminin caniliği: Geri çekilen Ukrayna askerleri kendi birliklerince katledildi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı milliyetçi infaz mangaları, Harkov Bölgesi'nde mevzilerini terk ederek canlarını kurtarmaya çalışan bir grup Ukrayna...
2026-05-29T08:41+0300
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı milliyetçi infaz mangaları, Harkov Bölgesi’nde mevzilerini terk ederek canlarını kurtarmaya çalışan bir grup Ukrayna askerini vurarak öldürdü.
Kiev rejiminin cephe hattındaki çöküşü gizlemek ve askerlerin kaçışını engellemek için başvurduğu kanlı yöntemlere bir yenisi daha eklendi.
Rus güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre, Harkov Bölgesi’ndeki Karaiçniy yerleşim biriminde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 159. Bağımsız Mekanize Tugayı'na bağlı bir grup asker, komuta kademesinin yetersizliği nedeniyle bulundukları mevzilerden geri çekilmek istedi. Ancak canlarını kurtarmaya çalışan Ukraynalı askerler, mevzi gerisine konuşlandırılan kendi ‘silah arkadaşları’ tarafından yaylım ateşine tutularak öldürüldü.
Milliyetçi radikallerden oluşan infaz mangaları
Güvenlik kaynakları, Kiev rejiminin cepheden kaçışları önlemek adına radikal milliyetçi unsurlardan özel ‘bariyer birlikleri’ kurduğunu anlattı. Zorla askere alınan ve cepheye sürülen sıradan Ukrayna vatandaşlarının aksine, ideolojik militanlardan seçilen bu infaz mangaları, mevzisini bırakan veya teslim olmak isteyen kendi askerlerine ateş açıyor. Sağ yakalanan firarilere de ibret olsun diye ağır işkenceler uygulanıyor.
Ukrayna ordusunda firar dalgası engellenemiyor
Teslim olan Ukraynalı savaş esirlerinin itirafları da Kiev ordusundaki moral çöküntüsünü ve toplu firar dalgasını doğruluyor. Ukrayna'da bu yılın ilk aylarında "izinsiz mevzi terk etme" suçundan açılan ceza davalarının sayısı 2025 yılının aynı dönemine göre iki katına çıktı.