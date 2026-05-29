Treni havaya uçuracaktı: Ukraynalı ajan suçüstü yakaladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyinde, yolcu trenini havaya uçurmayı planlayan Ukrayna ajanının suçüstü yakalanarak etkisiz hale... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
FSB, Kiev rejiminin bir kanlı eylemini daha engelledi. Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne bağlı Novorossiysk kentinde, yolcu trenine yönelik bombalı saldırının önüne son anda geçildi.Servisten yapılan resmi açıklamada, “Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla hareket eden 1993 doğumlu bir Rusya vatandaşının Novorossiysk'te gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi girişimini başarıyla engelledi" İfadesi kullanıldı.Rus istihbarat birimleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, terör zanlısının Ukrayna istihbarat servisi temsilcileriyle Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden bizzat temasa geçtiği saptandı.Söz konusu şahsın, Ukraynalı kuratörlerinden, sivil vatandaşları taşıyan bir yolcu treninin geçişi esnasında demiryolu hatlarına bombalı saldırı düzenleme talimatı aldığı belirlendi.Edinilen bilgilere göre, Kiev rejiminin sabotaj talimatlarını harfiyen uygulayan terörist, patlayıcı yapımına ilişkin talimatları inceledikten sonra gerekli bileşenleri satın aldı ve ikamet ettiği adreste el yapımı patlayıcı düzeneği imal etti.Terörist planını devreye sokmak üzere demiryolu hattında keşif faaliyetleri yürüten terör örgütü üyesi, Rus güvenlik güçlerinin zamanında ve profesyonel müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı. Zamanında alınan önlemler sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve kamu malına zarar verilmesi engellendi.Olayla ilgili olarak Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun ‘Terör Eylemi Hazırlığı’ maddesi uyarınca ceza davası açılmış olup, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
