Trump 'Nihai karar için toplanıyoruz, nükleer olmayacak' dedi, İran'dan yanıt geldi
18:02 29.05.2026 (güncellendi: 19:04 29.05.2026)
© REUTERS Evelyn Hockstein
ABD Başkanı Trump, "Abluka kalktı, Hürmüz Boğazı’nda sıkışıp kalan gemiler, eve dönüşe başlayabilirler" dedi ve nihai karar için toplanacaklarını söyledi. Trump, "Şu anda Durum Odası’nda toplantı yaparak nihai kararı vereceğim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’dan yaptığı açıklamada ABD deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Trump, şu açıklamaları yaptı:
İran, asla nükleer silah ve bomba sahibi olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, hiçbir geçiş ücreti alınmamalı ve her iki yönde de gemilerin sınırsız geçişine izin verilmelidir. Boğazda bulunan tüm su mayınları (bombaları), varsa imha edilecektir (biz büyük sualtı mayın tarama gemilerimizle çok sayıda mayını patlatarak zaten temizledik. İran, geride kalan az sayıdaki mayını da derhal temizleme ve/veya imha etme işlemini tamamlayacaktır!).
Bizim olağanüstü ve eşi benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda sıkışıp kalan gemiler, ablukamızın artık kaldırılmasıyla birlikte “eve dönüş” sürecine başlayabilirler! Eşlerinize, kocalarınıza, anne-babanıza ve ailelerinize benden, yani en sevdiğiniz Başkanınızdan selam söyleyin!
11 ay önce güçlü B-2 Bombardıman Uçaklarımızla gerçekleştirdiğimiz saldırı sonucunda dağların neredeyse çöktüğü derin yeraltına gömülü olan zenginleştirilmiş madde, Amerika Birleşik Devletleri tarafından (ki bunun yapılabilecek mekanik kapasiteye sahip tek ülke olduğu, Çin ile birlikte kabul edilmiştir!) İran İslam Cumhuriyeti ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde, ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın da katılımıyla yerinden çıkarılacak ve YOK EDİLECEKTİR.
Şimdilik hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Çok daha az önemli diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır.
Şu anda Durum Odası’nda toplantı yaparak nihai kararı vereceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!
İran kaynakları: Trump’ın açıklamaları gerçeği yansıtmıyor
Fars haber ajansına konuşan İranlı kaynaklar, "Mutabakat zaptına İran’ın dondurulmuş varlıklarından 12 milyar dolarlık miktarın ‘derhal ödenmesi’ dahil edildi" açıklmasaı yaparken ekledi:
"Tahran’ın nükleer malzemelerinin imha edilmesine ilişkin herhangi bir hükmün mutabakat zaptında yer almadı."
"Trump’ın bu yöndeki iddiaları temelsiz. Trump’ın açıklamasında yer alan nükleer malzemelerin yok edilmesi konusu gerçeği yansıtmıyor."