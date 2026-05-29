Trump 'Nihai karar için toplanıyoruz, nükleer olmayacak' dedi, İran'dan yanıt geldi

İran, asla nükleer silah ve bomba sahibi olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, hiçbir geçiş ücreti alınmamalı ve her iki yönde de gemilerin sınırsız geçişine izin verilmelidir. Boğazda bulunan tüm su mayınları (bombaları), varsa imha edilecektir (biz büyük sualtı mayın tarama gemilerimizle çok sayıda mayını patlatarak zaten temizledik. İran, geride kalan az sayıdaki mayını da derhal temizleme ve/veya imha etme işlemini tamamlayacaktır!).

Bizim olağanüstü ve eşi benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda sıkışıp kalan gemiler, ablukamızın artık kaldırılmasıyla birlikte "eve dönüş" sürecine başlayabilirler! Eşlerinize, kocalarınıza, anne-babanıza ve ailelerinize benden, yani en sevdiğiniz Başkanınızdan selam söyleyin!

11 ay önce güçlü B-2 Bombardıman Uçaklarımızla gerçekleştirdiğimiz saldırı sonucunda dağların neredeyse çöktüğü derin yeraltına gömülü olan zenginleştirilmiş madde, Amerika Birleşik Devletleri tarafından (ki bunun yapılabilecek mekanik kapasiteye sahip tek ülke olduğu, Çin ile birlikte kabul edilmiştir!) İran İslam Cumhuriyeti ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde, ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da katılımıyla yerinden çıkarılacak ve YOK EDİLECEKTİR.

Şimdilik hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Çok daha az önemli diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır.