Kalibaf: Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz, Vance: Anlaşmaya çok yakınız
2026-05-29T17:34+0300
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakere sürecinde anlaşma için sözlü garantilere güvenmediklerini ve karşı taraf sözlerini yerine getirmeden herhangi bir adım atmayacaklarını söyledi. ABD heyetinin müzakere heyetinin başındaki JD Vance ise ‘anlaşmaya çok yakın’ olduklarını söyledi.
İran Meclis Başkanı ve ABD ile müzakere heyetinin başkanı Kalibaf, X hesabından paylaşımda bulundu.
Kalibaf, ülkesinin müzakere sürecinde izlediği temel ilkelere dair "Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz" ifadelerini kullanırken ekledi:

Garanti ve sözlere hiçbir güvenimiz yok, sadece davranışlar ölçüttür. Karşı tarafın hamlesinden önce hiçbir eylem yapılmayacaktır. Herhangi bir anlaşmanın galibi, onun ertesi günü için savaşa daha iyi hazırlanan kişidir.

Vance: İran ile anlaşmaya çok yakınız

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde nükleer program konusunda bazı anlaşmazlıkların devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu ifade etti.
Amerika merkezli The Hill gazetesinin haberine göre, Vance Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'nda İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Müzakerelerde İran'ın nükleer kapasitesi dahil bazı konularda "fikir alışverişinde bulunulduğunu" aktaran Vance, "Nükleer konuyla ilgili birkaç mesele var: yüksek oranda zenginleştirilmiş stoklar ve zenginleştirme sorunu. En azından şu ana kadar iyi niyetle müzakere ettiklerini düşünüyoruz ve bazı ilerlemeler kaydediyoruz" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı, müzakerelerde ilerleme sağlamayı umduklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı onaylayacak noktaya gelmesinin mümkün olduğunu ancak bunun henüz netleşmediğini ifade etti.

‘Trump’ın onayını bekliyor’

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardıkları iddia edilmişti.
Mutabakat için Başkan Trump'ın onayının beklendiği bildirilmişti.
Haberde, söz konusu mutabakat metninde, ilk aşamada Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacağı ve buna karşılık ABD'nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı bilgisi verilmişti.
