İranlı yetkili: ABD uçak gemileri çatışma nedeniyle bölgeyi terk etti
İranlı vekil Azizi, ABD'ye ait iki uçak gemisinin İran ile yaşanan askeri çatışmanın ardından Orta Doğu'dan ayrıldığını belirtti.
2026-05-29T09:40+0300
İranlı yetkili: ABD uçak gemileri çatışma nedeniyle bölgeyi terk etti
İranlı vekil Azizi, ABD’ye ait iki uçak gemisinin İran ile yaşanan askeri çatışmanın ardından Orta Doğu’dan ayrıldığını belirtti.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, bölgedeki askeri hareketliliğe ve ABD’nin kayıplarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Azizi, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Bizim değerlendirmelerimize göre yaklaşık 9 bin Amerikalı Basra Körfezi'ni terk etti. 14 Amerikan üssü imha edilirken, 200'den fazla uçak ve hava aracı da etkisiz hale getirildi. 'Abraham Lincoln' uçak gemisi bölgeden ayrıldı. Keza gemide yangın çıktığı bahanesiyle gittiği iddia edilen 'Gerald Ford' uçak gemisi de bölgeyi terk etti."
İranlı yetkili, yaşanan son süreçle birlikte ABD’nin ‘süper güç’olma yönündeki iddialarının yalnızca "büyük laflardan" ibaret olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini ekledi.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran topraklarındaki hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmış, yaşanan askeri gerilim ve saldırılar sonucunda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Washington ve Tahran yönetimleri, 8 Nisan’da ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Ateşkesin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelerden herhangi bir sonuç alınamazken, taraflar arasında çatışmaların yeniden başladığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak bu süreçte ABD, İran limanlarına yönelik bir abluka başlatmıştı.