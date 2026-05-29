Taylor Swift'in Viyana konserine saldırı planlayan sanığa 15 yıl hapis
Avusturya’da Taylor Swift’in 2024 Viyana konserine yönelik saldırı planı hazırladığı belirtilen 21 yaşındaki sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 29.05.2026, Sputnik Türkiye
10:54 29.05.2026 (güncellendi: 10:55 29.05.2026)
Avusturya’da Taylor Swift’in 2024 Viyana konserine yönelik saldırı planı hazırladığı belirtilen 21 yaşındaki sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in 2024 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirmesi planlanan konserlere yönelik saldırı hazırlığında bulunduğu belirtilen 21 yaşındaki bir sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Avusturya basınındaki haberlere göre, ülkenin gizlilik yasaları gereği yalnızca “Beran A.” olarak açıklanan sanık, terör bağlantılı çok sayıda suçtan da suçlu bulundu. Sanığın, Swift’in “Eras Tour” kapsamında Ağustos 2024’te Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu’nda vereceği konserlerden önce saldırı planladığı belirtildi.
Yetkililer, saldırı planının CIA tarafından yapılan ihbar sonrası ortaya çıkarıldığını açıkladı. Bunun üzerine yaklaşık 200 bin kişinin katılması beklenen üç konser iptal edilmişti.
Savcılık, Beran A.’nın radikalleştiğini ve IŞİD'e bağlılık yemini ettiğini öne sürdü. Sanığın yasa dışı yollarla makineli tüfek ve el bombası satın almaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi.
Davaya bakan psikiyatrist Peter Hoffmann ise sanıkta herhangi bir akıl hastalığı belirtisi bulunmadığını belirterek, radikalleşme sürecine ilişkin “psikiyatrik bir açıklama olmadığını” söyledi.
Saldırı planının ortaya çıkmasının ardından Taylor Swift, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın kendisinde “yeni bir korku duygusu” yarattığını ifade etmişti. Swift, konserlerin iptal edilmesinin hayranlarında büyük hayal kırıklığı yarattığını ancak yetkililere minnettar olduğunu belirterek, “Konserlerin yasını tuttuk, insanların değil” ifadelerini kullanmıştı.
