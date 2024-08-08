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Taylor Swift'in Avusturya'daki konserleri 'saldırı' endişesi nedeniyle iptal edildi
Taylor Swift'in Avusturya'daki konserleri 'saldırı' endişesi nedeniyle iptal edildi
Sputnik Türkiye
Avusturya’da ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından Swift'in başkent... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T00:18+0300
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dünya
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ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi beklenen konserleri, "saldırı" endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi.Viyana'da polis, Swift'in konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik "saldırı planladığı" iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.Avusturya’da IŞİD sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından organizatörler, Swift'in başkent Viyana'daki yarın, cuma ve cumartesi günleri vereceği 3 konserinin de iptal edildiğini duyurdu.'İptal etmekten başka şansımız yok'Konserleri düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok" ifadesi yer aldı.Açıklamada, konser biletlerinin 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi.Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, olası bir saldırıya hazırlık eylemlerinden haberdar olduklarını belirterek gözaltına alınan şüphelilerden birinin IŞİD ile bağlantılı olduğunu iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20191125/taylor-swift-toplamda-kazandigi-29-odulle-michael-jacksonin-tahtini-salladi-1040691463.html
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taylor swift, abd, viyana, avusturya, abd
taylor swift, abd, viyana, avusturya, abd

Taylor Swift'in Avusturya'daki konserleri 'saldırı' endişesi nedeniyle iptal edildi

00:18 08.08.2024
© AP Photo / Evan AgostiniMidnights ayrıca, bu yıl yayınlandığı ilk haftada en fazla dinlenen albüm oldu.
Midnights ayrıca, bu yıl yayınlandığı ilk haftada en fazla dinlenen albüm oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Evan Agostini
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Avusturya’da ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından Swift'in başkent Viyana'daki 3 konseri de iptal edildi.
ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi beklenen konserleri, "saldırı" endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi.
Viyana'da polis, Swift'in konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik "saldırı planladığı" iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Avusturya’da IŞİD sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından organizatörler, Swift'in başkent Viyana'daki yarın, cuma ve cumartesi günleri vereceği 3 konserinin de iptal edildiğini duyurdu.

'İptal etmekten başka şansımız yok'

Konserleri düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, konser biletlerinin 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi.
Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, olası bir saldırıya hazırlık eylemlerinden haberdar olduklarını belirterek gözaltına alınan şüphelilerden birinin IŞİD ile bağlantılı olduğunu iddia etti.
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