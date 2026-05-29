Putin: Rusya için AEB ile bağları derinleştirmek mutlak bir öncelik
Rusya lideri Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleriyle müttefiklik ilişkilerinin derinleştirilmesinin Rusya için tartışmasız bir öncelik olduğunu... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya lideri Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleriyle müttefiklik ilişkilerinin derinleştirilmesinin Rusya için tartışmasız bir öncelik olduğunu belirterek, Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.
Rus lider, Cuma günü genişletilmiş formatta düzenlenen AEB zirve toplantısında üye ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın önemine dikkat çekti. Zirvedeki hitabında Moskova'nın birliğe üye ülkelere yönelik vizyonunu net bir şekilde ortaya koyan Putin, entegrasyon süreçlerinin tüm hızıyla süreceğinin sinyalini verdi. Putin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Rusya için Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye tüm devletlerle müttefiklik bağlarının derinleştirilmesinin kesinlikle bir öncelik olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Tüm Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin her yönüyle geliştirilmesine bundan sonra da katkı sağlamaya kararlıyız."

Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer önemli maddeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi'nin genişletilmiş toplantısında ekonomik güvenliğe, ticari iş birliklerine ve makroekonomik göstergelere yönelik şu kritik değerlendirmelerde bulundu:
Ticarette ulusal para dönemi: AEB üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ödemelerin neredeyse tamamı artık ulusal para birimleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu durum, üye ülkeler arasındaki ticaretin güvenliğini ve dış müdahalelere karşı korumasını sağlıyor.
Küresel ilgi ve ortaklıklar artıyor: Avrasya Ekonomik Birliği'nin ayrıcalıklı ortaklık havuzu her geçen yıl daha da genişliyor.
Güçlü makroekonomik göstergeler: AEB üyesi ülkelerin makroekonomik verilerinde gözlenen istikrarlı ve pozitif dinamikler, uygulanan politikaların başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor.
Tek ekonomik alan hedefi: Birlik bünyesinde, tüm üye ülkeleri kapsayan tam teşekküllü ve entegre bir ortak ekonomik alan adım adım, kararlılıkla inşa ediliyor.
