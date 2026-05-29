Maliye ünlü modacıları mercek altına aldı: 500 milyon liralık kayıt dışı gelir
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir gruplarına yönelik vergi denetimlerini genişletiyor. Sporcular, fenomenler, doktorlar ve avukatların ardından bu kez... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, lüks yaşam sürmesine rağmen düşük vergi ödeyen veya hiç vergi ödemeyen yüksek gelir gruplarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Daha önce sporcular, sosyal medya fenomenleri, doktorlar ve avukatlar üzerinde yoğunlaşan incelemeler, şimdi de tekstil ve moda sektörüne yöneldi.
Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda modacının mali kayıtları ve gelir beyanları incelemeye alındı.
20’den fazla ünlü modacı için denetim başlıyor
Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan analizler sonucunda ilk etapta geniş çevreler tarafından tanınan 20’den fazla modacının vergi denetimine alınması planlanıyor.
Denetim kapsamındaki isimlerin önemli bölümünü;
Sanatçılara konser ve gala organizasyonları için özel tasarım kıyafet hazırlayanlar,
Türkiye’nin önde gelen ailelerinin düğün, nişan ve davetleri için gelinlik, damatlık ve gece kıyafeti tasarlayan modacılar oluşturuyor.
50 binden fazla mükellefin verileri i̇ncelendi
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesindeki Risk Analiz Merkezi, giyim eşyası üretimi alanında faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali verilerini analiz etti.
Çalışmalar sonucunda bazı modacıların gelir beyanları ile harcama kalemleri arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğu değerlendirildi.
500 milyon lirayı aşan kayıt dışı kazanç i̇ddiası
Yapılan analizlerde, bazı tanınmış modacıların:
Çalışanlara ve akrabalara yapılan para transferleri,
Bireysel hesaplara gelen ödemelerin beyan dışı bırakılması gibi yöntemlerle gelir elde etmiş olabileceği değerlendirildi.
İddialara göre yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancın vergilendirilmeden elde edilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Lüks harcamalar ve beyanlar arasındaki fark dikkat çekti
Risk analizlerinde, online mağazalar üzerinden satış yapan bazı modacıların resmi kayıtlara yansıyan satış miktarları ile yaşam standartlarının uyumlu olmadığı tespit edildi.
Kıymetli maden alım satımları,
Yüksek değerli gayrimenkul alımları gibi harcamaların, beyan edilen gelirlerle karşılaştırıldığında dikkat çekici farklılıklar içerdiği belirtildi.