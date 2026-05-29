Maliye ünlü modacıları mercek altına aldı: 500 milyon liralık kayıt dışı gelir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir gruplarına yönelik vergi denetimlerini genişletiyor. Sporcular, fenomenler, doktorlar ve avukatların ardından bu kez... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T09:31+0300

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, lüks yaşam sürmesine rağmen düşük vergi ödeyen veya hiç vergi ödemeyen yüksek gelir gruplarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.Daha önce sporcular, sosyal medya fenomenleri, doktorlar ve avukatlar üzerinde yoğunlaşan incelemeler, şimdi de tekstil ve moda sektörüne yöneldi.Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda modacının mali kayıtları ve gelir beyanları incelemeye alındı.20’den fazla ünlü modacı için denetim başlıyorSabah gazetesinin haberine göre, yapılan analizler sonucunda ilk etapta geniş çevreler tarafından tanınan 20’den fazla modacının vergi denetimine alınması planlanıyor.Denetim kapsamındaki isimlerin önemli bölümünü;50 binden fazla mükellefin verileri i̇ncelendiVergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesindeki Risk Analiz Merkezi, giyim eşyası üretimi alanında faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali verilerini analiz etti.Çalışmalar sonucunda bazı modacıların gelir beyanları ile harcama kalemleri arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğu değerlendirildi.500 milyon lirayı aşan kayıt dışı kazanç i̇ddiasıYapılan analizlerde, bazı tanınmış modacıların:İddialara göre yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancın vergilendirilmeden elde edilmiş olabileceği tahmin ediliyor.Lüks harcamalar ve beyanlar arasındaki fark dikkat çektiRisk analizlerinde, online mağazalar üzerinden satış yapan bazı modacıların resmi kayıtlara yansıyan satış miktarları ile yaşam standartlarının uyumlu olmadığı tespit edildi.Özellikle;

