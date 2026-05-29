Peskov: Ermenistan, AB ile yakınlaşma sürecini kendi kaynaklarıyla yürütmeli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yöneliminin mali yükünü Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin taşımaması... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T15:30+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yakınlaşma sürecini Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin kaynakları pahasına değil, kendi imkanlarıyla yürütmesi gerektiğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Nisan’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, bir ülkenin aynı anda hem Avrupa Birliği ile hem de Avrasya Ekonomik Birliği ile gümrük birliği içinde bulunmasının “imkansız” olduğunu vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da daha önce yaptığı açıklamada, Ermeni makamlarının “iki sandalyede oturmaya çalıştığını”, bunun ise Ermenistan ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin gelişimine zarar verdiğini söylemişti.
Avrupa Birliği'ne doğru ilerlemek Ermenistan'ın mutlak egemenlik hakkı olsa da, Ermenistan bunu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin finansmanı pahasına yapamaz ve yapmamalıdır. Başka bir deyişle, bunu kendi imkanlarıyla yapmalıdır.
