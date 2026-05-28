Zaharova: Erivan, Moskova ile ilişkileri ‘araç’ olarak görüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Erivan’ın Moskova ile bağlarını stratejik değil, taktik ve araçsal bir ilişki olarak gördüğünü belirtti. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T16:31+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Erivan’ın Moskova ile ilişkilerini Avrupa’ya yönelim için finansal bir araç şeklinde kullandığını, Batı’nın Rusya karşıtı kampanyalarına da ortak olduğunu söyledi.Zaharova, Erivan’ın, Batılı ülkelerin Rusya karşıtı tutumları körükleyen kampanyalarına karşı da kayıtsız kaldığını ifade etti:Zaharova ayrıca, Erivan’ın Avrupa Birliği ülkeleriyle imzaladığı belgeleri eleştirerek, şunları ifade etti.
Ermenistan'ın Moskova ile ilişkilerini, Avrupa yoluna yeniden yönelimin finansal olarak güvence altına alınması için taktik bir araç olarak algıladığı çıpla gözle bile aşikar.
Zaharova, Erivan’ın, Batılı ülkelerin Rusya karşıtı tutumları körükleyen kampanyalarına karşı da kayıtsız kaldığını ifade etti:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ekibinin, Batı’nın Rusya karşıtı duyguları körüklemeye yönelik kasıtlı kampanyasına gösterdiği demonstratif hoşgörüyü de not ediyoruz. Neredeyse her gün Moskova’nın sözde Ermenistan’ın iç işlerine karıştığı yönünde iddialar ve dezenformasyonlar ortaya atılıyor.
Zaharova ayrıca, Erivan’ın Avrupa Birliği ülkeleriyle imzaladığı belgeleri eleştirerek, şunları ifade etti.
Erivan, sözde Avrupa standartlarını hayata geçirmek için sistemli bir çalışma yürütüyor, Batılı başkentlerle çeşitli mutabakat muhtıraları ve çerçeve planlar imzalıyor. Ancak önemli bir nüans var: Bu Batılı başkentler Rusya’ya gerçek bir hibrit savaş ilan etti ve bunu ülkemize ‘stratejik yenilgi’ yaşatma hedefi olarak açıkça formüle ediyor.