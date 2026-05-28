Rusya’dan Kiev ve Batı’ya suçlama: ‘Zelenskiy terör emri veriyor, Batı teşvik ediyor’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Ukrayna ordusuna yeni “terör emri” verdiğini, Batı’nın da Kiev’e hızı kesmeme... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T14:22+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kiev yönetiminin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aktif askeri ve politik desteğiyle Rusya'daki sivil halka ve sivil altyapıya yönelik eylemlerini sürdürdüğünü söyledi.‘Uluslararası hukuk tehdit altında’Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Starobelsk’e düzenlenen saldırının bir savaş suçu teşkil ettiğini belirten Rus diplomat, Kiev’in uluslararası insancıl hukuk normlarını hiçe saydığını kaydetti:AB ve NATO’nun Ukrayna yönetimine ‘açık çek’verdiğini ve bu izni silah ve para yardımlarıyla desteklediğini söyleyen Zaharova, "Kolektif Batı azınlığı, dökülen bu çocuk kanlarının kendi ellerinde olduğunun bilincinde olmak zorundadır" dedi.Rusya’nın, Zelenskiy yönetiminin "insanlık dışı yapısını" dünyaya anlatmak için tüm diplomatik misyonları, büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları aracılığıyla sistematik bir çalışma yürüteceğini de sözlerine ekledi.UNESCO’ya tepkiSözcü Zaharova, Starobelsk’teki saldırının ardından UNESCO Sekretaryası’ndan gelen tepkinin Rusya’da şok etkisi yarattığını belirtti.Durumu sert bir dille eleştiren Zaharova, "Bu sadece bir çifte standart ya da taraflı bir açıklama değil. Bu, kanaatimce, canice bir ihmalkarlığın apaçık bir örneği; gerçek bir suç" şeklinde konuştu.Starobelsk saldırısıLHC Başkanı Leonid Paseçnik, 22 Mayıs'ta Ukrayna ordusunun Starobelsk Meslek Yüksekokulu'na ait eğitim binası ve öğrenci yatakhanesini hedef aldığını duyurmuştu. Rusya Soruşturma Komitesi'nin aktardığı verilere göre, Kiev militanlarının gece saatlerinde uçak tipi 4 insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 44 sivil de yaralanmıştı.‘Kiev'i terk edin’ uyarısı yapılmıştıRusya Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Starobelsk’teki kolej saldırısının "bardağı taşıran son damla" olduğunu belirtmişti. Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu doğrultuda Ukrayna askeri-endüstriyel kompleksi işletmelerine, Kiev’deki karar alma merkezlerine ve komuta noktalarına yönelik sistematik saldırılara başlayacağı duyurulmuş; diplomatik misyon personeli de dahil olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarına Kiev’i bir an önce terk etmeleri tavsiye edilmişti.

