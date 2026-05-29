NASA'nın Ay görevlerinde kullanılması planlanıyordu: Bezos'un uzay roketi test sırasında patladı
Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in New Glenn roketi motor testi sırasında patladı. Olay, yalnızca şirketin ticari planlarını değil, NASA'nın Ay'a dönüş...
2026-05-29T16:21+0300
Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in New Glenn roketi motor testi sırasında patladı. Olay, yalnızca şirketin ticari planlarını değil, NASA'nın Ay'a dönüş programını da belirsizliğe sürükledi.
ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde meydana gelen patlama, uzay sektöründe geniş yankı uyandırdı. Blue Origin'e ait New Glenn roketi, rutin motor testi sırasında infilak ederken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Patlayan roketin, Amazon'un Leo uydu internet ağı için 48 uyduyu yörüngeye taşıması planlanıyordu. Ancak uzmanlar, asıl etkinin NASA'nın Ay programında hissedilebileceğine dikkat çekiyor.
Ay görevleri belirsizliğe girdi
Patlama, Blue Origin'in en büyük roketi olan New Glenn'in fırlatıldığı tek tesis konumundaki LC-36 fırlatma rampasında ciddi hasara yol açtı.
Analistler, tesisin yeniden inşa edilmesi ve sertifikalandırılmasının aylar sürebileceğini değerlendiriyor. Bu durum, NASA'nın Ay'ın güney kutbunda kalıcı varlık oluşturma planlarının takvimini de etkileyebilir.
NASA'nın 2026 yılında gerçekleştirmeyi planladığı Moon Base 1 görevinin, Blue Origin'in geliştirdiği Blue Moon Mark 1 "Endurance" iniş aracıyla Ay'a gönderilmesi hedefleniyordu. Ancak bu aracın da New Glenn roketiyle fırlatılması planlanıyordu.
Amazon da hedefin gerisinde kaldı
Patlayan roket aynı zamanda Amazon'un Starlink'e rakip olarak geliştirdiği Leo uydu ağı için kritik öneme sahipti.
Şirketin ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) lisansına göre, 3 bin 236 uyduluk ağının yarısını Temmuz 2026'ya kadar yörüngeye yerleştirmesi gerekiyor.
Ancak Amazon'un halihazırda hedefin 1.300'den fazla uydu gerisinde olduğu belirtiliyor. New Glenn'in uzun süre kullanılamayacak olması nedeniyle şirketin rakip fırlatma hizmetlerine daha fazla bağımlı hale gelmesi bekleniyor.
Çin faktörü baskıyı artırıyor
Yaşanan aksaklık, NASA'nın Ay programı üzerindeki baskıyı da artırdı.
ABD'nin 2028 yılına kadar yeniden Ay'a astronot göndermeyi hedeflediği süreçte, Çin de kendi insanlı Ay programını ilerletmeye devam ediyor. Pekin yönetimi astronotlarını 2030 yılına kadar Ay'a ulaştırmayı planlıyor.
NASA Başkanı Jared Isaacman, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Uzay uçuşları hata affetmez ve yeni ağır yük roketleri geliştirmek son derece zordur" ifadelerini kullandı.
Patlamanın ardından hem Blue Origin'in ticari planları hem de NASA'nın Ay takvimine ilişkin soru işaretleri artmış durumda.