https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/fransada-341-yillik-utanc-vesikasi-resmi-olarak-tarihe-karisiyor-siyah-kod-2026da-iptal-edildi-1106105797.html
Fransa’da 341 yıllık utanç vesikası resmi olarak tarihe karışıyor: ‘Siyah Kod’ 2026'da iptal edildi
Fransa’da 341 yıllık utanç vesikası resmi olarak tarihe karışıyor: ‘Siyah Kod’ 2026'da iptal edildi
Sputnik Türkiye
Fransa Ulusal Meclisi, 1685 yılında Kral XIV. Louis tarafından yürürlüğe konan ve sömürgelerdeki köleliği düzenleyen tarihi ‘Siyah Kod’u (Code Noir) resmen... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T14:36+0300
2026-05-29T14:36+0300
2026-05-29T14:35+0300
dünya
fransa
fransa ulusal meclisi
fransa senatosu
kölelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102184/05/1021840504_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_247761b65f5f0e748793af3938b7ef35.jpg
Fransa parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Meclis, ülke tarihi için sembolik önemi oldukça yüksek bir karara imza attı. Mecliste yapılan oylamada, hazır bulunan tüm siyasi gruplara mensup 254 milletvekilinin tamamı, 17. yüzyıldan kalma kölelik yasalarının resmi olarak yürürlükten kaldırılması yönünde oy kullandı.1848'de unutulan hukuki boşlukKabul edilen yeni yasa tasarısı, sadece meşhur ‘Siyah Kod’u değil, aynı zamanda 17. ve 18. yüzyıllarda çeşitli Fransız sömürgelerinde köleliği düzenleyen tüm kraliyet fermanlarını da kapsıyor. Fransa’da kölelik aslında 1848 yılında tamamen kaldırılmıştı; ancak bu tarihi kraliyet metinleri hukuki olarak hiçbir geçerliliği kalmamasına rağmen resmi olarak hiçbir zaman iptal edilmemiş ve Fransız hukuk külliyatında kalmaya devam etmişti.İnsanı ‘menkul mal’ sayan 60 maddeİlk kez 1685 yılında yayınlanan 60 maddelik ‘Siyah Kod’, sömürgelerdeki bir kölenin hayatının her anını en katı kurallarla düzenliyordu. Kodun en ağır maddelerinden biri olan 44. madde, bir insanı hukuken ‘menkul mal’ olarak tanımlıyor, diğer maddeler de kaçmaya çalışan kölelere verilecek ağır cezaları ve işkenceleri meşrulaştırıyordu.Tarihle yüzleşme ve eğitimde yeni dönemYeni yasal düzenleme, sadece geçmişin kirli sayfalarını temizlemekle kalmıyor; aynı zamanda Fransa hükümetine sömürgecilik hukuku, bunun uzun vadeli toplumsal etkileri ve kölelik tarihinin okul müfredatlarındaki yeri hakkında kapsamlı bir rapor hazırlama yükümlülüğü getiriyor.Bu tarihi oylamanın, Fransa’da kölelik ve köle ticaretini “insanlığa karşı işlenmiş bir suç” olarak tanıyan ünlü Taubira Yasası’nın kabul edilmesinden tam 25 yıl sonra gerçekleşmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu.Ulusal Meclis'te firesiz kabul edilen yasa tasarısının, resmiyet kazanması için önümüzdeki günlerde Fransa Senatosu’nda da oylanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/putin-rusya-icin-aeb-ile-baglari-derinlestirmek-mutlak-bir-oncelik-1106105261.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102184/05/1021840504_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_f1a5a558311055d12919235a7d03d84c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, fransa ulusal meclisi, fransa senatosu, kölelik
fransa, fransa ulusal meclisi, fransa senatosu, kölelik
Fransa’da 341 yıllık utanç vesikası resmi olarak tarihe karışıyor: ‘Siyah Kod’ 2026'da iptal edildi
Fransa Ulusal Meclisi, 1685 yılında Kral XIV. Louis tarafından yürürlüğe konan ve sömürgelerdeki köleliği düzenleyen tarihi ‘Siyah Kod’u (Code Noir) resmen iptal eden yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.
Fransa parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Meclis, ülke tarihi için sembolik önemi oldukça yüksek bir karara imza attı. Mecliste yapılan oylamada, hazır bulunan tüm siyasi gruplara mensup 254 milletvekilinin tamamı, 17. yüzyıldan kalma kölelik yasalarının resmi olarak yürürlükten kaldırılması yönünde oy kullandı.
1848'de unutulan hukuki boşluk
Kabul edilen yeni yasa tasarısı, sadece meşhur ‘Siyah Kod’u değil, aynı zamanda 17. ve 18. yüzyıllarda çeşitli Fransız sömürgelerinde köleliği düzenleyen tüm kraliyet fermanlarını da kapsıyor. Fransa’da kölelik aslında 1848 yılında tamamen kaldırılmıştı; ancak bu tarihi kraliyet metinleri hukuki olarak hiçbir geçerliliği kalmamasına rağmen resmi olarak hiçbir zaman iptal edilmemiş ve Fransız hukuk külliyatında kalmaya devam etmişti.
İnsanı ‘menkul mal’ sayan 60 madde
İlk kez 1685 yılında yayınlanan 60 maddelik ‘Siyah Kod’, sömürgelerdeki bir kölenin hayatının her anını en katı kurallarla düzenliyordu. Kodun en ağır maddelerinden biri olan 44. madde, bir insanı hukuken ‘menkul mal’ olarak tanımlıyor, diğer maddeler de kaçmaya çalışan kölelere verilecek ağır cezaları ve işkenceleri meşrulaştırıyordu.
Tarihle yüzleşme ve eğitimde yeni dönem
Yeni yasal düzenleme, sadece geçmişin kirli sayfalarını temizlemekle kalmıyor; aynı zamanda Fransa hükümetine sömürgecilik hukuku, bunun uzun vadeli toplumsal etkileri ve kölelik tarihinin okul müfredatlarındaki yeri hakkında kapsamlı bir rapor hazırlama yükümlülüğü getiriyor.
Bu tarihi oylamanın, Fransa’da kölelik ve köle ticaretini “insanlığa karşı işlenmiş bir suç” olarak tanıyan ünlü Taubira Yasası’nın kabul edilmesinden tam 25 yıl sonra gerçekleşmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu.
Ulusal Meclis'te firesiz kabul edilen yasa tasarısının, resmiyet kazanması için önümüzdeki günlerde Fransa Senatosu’nda da oylanması bekleniyor.