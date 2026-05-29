Fransa’da 341 yıllık utanç vesikası resmi olarak tarihe karışıyor: ‘Siyah Kod’ 2026'da iptal edildi

29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T14:35+0300

Fransa parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Meclis, ülke tarihi için sembolik önemi oldukça yüksek bir karara imza attı. Mecliste yapılan oylamada, hazır bulunan tüm siyasi gruplara mensup 254 milletvekilinin tamamı, 17. yüzyıldan kalma kölelik yasalarının resmi olarak yürürlükten kaldırılması yönünde oy kullandı.1848'de unutulan hukuki boşlukKabul edilen yeni yasa tasarısı, sadece meşhur ‘Siyah Kod’u değil, aynı zamanda 17. ve 18. yüzyıllarda çeşitli Fransız sömürgelerinde köleliği düzenleyen tüm kraliyet fermanlarını da kapsıyor. Fransa’da kölelik aslında 1848 yılında tamamen kaldırılmıştı; ancak bu tarihi kraliyet metinleri hukuki olarak hiçbir geçerliliği kalmamasına rağmen resmi olarak hiçbir zaman iptal edilmemiş ve Fransız hukuk külliyatında kalmaya devam etmişti.İnsanı ‘menkul mal’ sayan 60 maddeİlk kez 1685 yılında yayınlanan 60 maddelik ‘Siyah Kod’, sömürgelerdeki bir kölenin hayatının her anını en katı kurallarla düzenliyordu. Kodun en ağır maddelerinden biri olan 44. madde, bir insanı hukuken ‘menkul mal’ olarak tanımlıyor, diğer maddeler de kaçmaya çalışan kölelere verilecek ağır cezaları ve işkenceleri meşrulaştırıyordu.Tarihle yüzleşme ve eğitimde yeni dönemYeni yasal düzenleme, sadece geçmişin kirli sayfalarını temizlemekle kalmıyor; aynı zamanda Fransa hükümetine sömürgecilik hukuku, bunun uzun vadeli toplumsal etkileri ve kölelik tarihinin okul müfredatlarındaki yeri hakkında kapsamlı bir rapor hazırlama yükümlülüğü getiriyor.Bu tarihi oylamanın, Fransa’da kölelik ve köle ticaretini “insanlığa karşı işlenmiş bir suç” olarak tanıyan ünlü Taubira Yasası’nın kabul edilmesinden tam 25 yıl sonra gerçekleşmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu.Ulusal Meclis'te firesiz kabul edilen yasa tasarısının, resmiyet kazanması için önümüzdeki günlerde Fransa Senatosu’nda da oylanması bekleniyor.

