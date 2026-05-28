https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/dunya-meteoroloji-orgutu-uyardi-kuresel-sicakliklar-5-yil-rekor-seviyelerde-olacak-1106091242.html

Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Küresel sıcaklıklar 5 yıl rekor seviyelerde olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Küresel sıcaklıklar 5 yıl rekor seviyelerde olacak

Sputnik Türkiye

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel ortalama sıcaklıkların 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesinin beklendiğini bildirdi. İşte detaylar...

2026-05-28T19:19+0300

2026-05-28T19:19+0300

2026-05-28T19:19+0300

yaşam

dünya meteoroloji örgütü

aşırı sıcaklar

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104335047_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_ef0013fa64631f89b2074ed47d4ddf5c.jpg

WMO, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından hazırlanan küresel sıcaklık artışı tahminine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.Raporda, "Küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesi ve Arktik sıcaklık anomalilerinin küresel ortalamanın üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:2026'nın sonu için bir El Nino tahminiOrta Tropikal Pasifik'teki 5 yıllık ortalama sıcaklık tahmininin özellikle 2027 ve 2028'de, sıcaklık artışına neden olan El Nino koşullarına doğru bir eğilim gösterdiğine de raporda işaret edildi.Güneydoğu Avrupa'da 2009'dan bu yana uzun yıllar süren yüksek yağışların ardından son yılların anormal derecede kurak geçtiğine dikkat çekilen raporda, 2026-2030 döneminin anormal derecede yüksek yağışlı olabileceğinin tahmin edildiği ancak bu bölge için tahmin doğruluğunun düşük olduğu belirtildi.Raporda görüşlerine yer verilen raporun baş yazarı Dr. Leon Hermanson, 2026 sonu için bir El Nino hava olayı tahmininin olduğunu kaydetti.Hermanson, "(El Nino etkisi) Bu da bir sonraki yıl olan 2027'nin, bir sonraki rekor kıran yıl olma olasılığını artırıyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/avrupayi-rekor-sicaklar-vurdu-1000-yildi-bir-gorulecek-bir-olay-fransada-7-olu-1106034387.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya meteoroloji örgütü, aşırı sıcaklar, haberler