Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/dunya-meteoroloji-orgutu-uyardi-kuresel-sicakliklar-5-yil-rekor-seviyelerde-olacak-1106091242.html
Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Küresel sıcaklıklar 5 yıl rekor seviyelerde olacak
Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Küresel sıcaklıklar 5 yıl rekor seviyelerde olacak
Sputnik Türkiye
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel ortalama sıcaklıkların 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesinin beklendiğini bildirdi. İşte detaylar...
2026-05-28T19:19+0300
2026-05-28T19:19+0300
yaşam
dünya meteoroloji örgütü
aşırı sıcaklar
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104335047_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_ef0013fa64631f89b2074ed47d4ddf5c.jpg
WMO, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından hazırlanan küresel sıcaklık artışı tahminine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.Raporda, "Küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesi ve Arktik sıcaklık anomalilerinin küresel ortalamanın üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:2026'nın sonu için bir El Nino tahminiOrta Tropikal Pasifik'teki 5 yıllık ortalama sıcaklık tahmininin özellikle 2027 ve 2028'de, sıcaklık artışına neden olan El Nino koşullarına doğru bir eğilim gösterdiğine de raporda işaret edildi.Güneydoğu Avrupa'da 2009'dan bu yana uzun yıllar süren yüksek yağışların ardından son yılların anormal derecede kurak geçtiğine dikkat çekilen raporda, 2026-2030 döneminin anormal derecede yüksek yağışlı olabileceğinin tahmin edildiği ancak bu bölge için tahmin doğruluğunun düşük olduğu belirtildi.Raporda görüşlerine yer verilen raporun baş yazarı Dr. Leon Hermanson, 2026 sonu için bir El Nino hava olayı tahmininin olduğunu kaydetti.Hermanson, "(El Nino etkisi) Bu da bir sonraki yıl olan 2027'nin, bir sonraki rekor kıran yıl olma olasılığını artırıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/avrupayi-rekor-sicaklar-vurdu-1000-yildi-bir-gorulecek-bir-olay-fransada-7-olu-1106034387.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104335047_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_e6eea4f6f1a1a5250ad07becbe444ec1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya meteoroloji örgütü, aşırı sıcaklar, haberler
dünya meteoroloji örgütü, aşırı sıcaklar, haberler

Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Küresel sıcaklıklar 5 yıl rekor seviyelerde olacak

19:19 28.05.2026
© AA / Tayfun Coşkungün batımı
gün batımı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
© AA / Tayfun Coşkun
Abone ol
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel ortalama sıcaklıkların 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesinin beklendiğini bildirdi.
WMO, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından hazırlanan küresel sıcaklık artışı tahminine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.
Raporda, "Küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesi ve Arktik sıcaklık anomalilerinin küresel ortalamanın üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:
2026 ile 2030 arasında küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 ortalama seviyelerinin 1.5 derece üzerine geçici olarak en az bir yıl boyunca çıkması çok muhtemel (yüzde 91 olasılık).
Bu seviye, küresel ortalama yüzey sıcaklığının sanayi dönemi öncesi temel seviyenin 1.55 derece üzerinde olduğu 2024'te de geçici olarak aşılmıştır.
2026-2030 5 yıllık ortalamasının 1850-1900 ortalamasının 1.5 derece üzerine çıkması muhtemel (yüzde 75 olasılık). Gelecek 5 yılda herhangi bir yılın 1850-1900 ortalamasının 2 derece üzerine çıkması son derece düşük olasılıktadır (yüzde 1'den az).

2026'nın sonu için bir El Nino tahmini

Orta Tropikal Pasifik'teki 5 yıllık ortalama sıcaklık tahmininin özellikle 2027 ve 2028'de, sıcaklık artışına neden olan El Nino koşullarına doğru bir eğilim gösterdiğine de raporda işaret edildi.
Güneydoğu Avrupa'da 2009'dan bu yana uzun yıllar süren yüksek yağışların ardından son yılların anormal derecede kurak geçtiğine dikkat çekilen raporda, 2026-2030 döneminin anormal derecede yüksek yağışlı olabileceğinin tahmin edildiği ancak bu bölge için tahmin doğruluğunun düşük olduğu belirtildi.
Raporda görüşlerine yer verilen raporun baş yazarı Dr. Leon Hermanson, 2026 sonu için bir El Nino hava olayı tahmininin olduğunu kaydetti.
Hermanson, "(El Nino etkisi) Bu da bir sonraki yıl olan 2027'nin, bir sonraki rekor kıran yıl olma olasılığını artırıyor" dedi.
İngiltere'de aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
DÜNYA
Avrupa’yı rekor sıcaklar vurdu: ‘1000 yılda bir görülecek bir olay’, Fransa’da 7 ölü
26 Mayıs, 13:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала