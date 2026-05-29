https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/marmariste-gunluk-tur-teknesi-batti-1106108906.html
Marmaris'te günlük tur teknesi battı
Marmaris'te günlük tur teknesi battı
Sputnik Türkiye
Marmaris'te günlük tur teknesi battı, detaylar haberde...
2026-05-29T17:18+0300
2026-05-29T17:18+0300
2026-05-29T17:35+0300
türki̇ye
türkiye
cennet adası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109023_0:169:1500:1013_1920x0_80_0_0_c4dbeb948b4ac67cdf9b73cfd2a4de80.jpg
Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu' nda henüz belirlenemeyen nedenle battı.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.110 yolcu bulunuyorduTur teknesinde 110 yolcu bulunduğu bildirilirken, sahil güvenlik ekiplerinin denize düşen yolcuları tahliye ettiği bildirildi.Olayda 'şans eseri' can kaybı olmadığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/prof-dr-naci-gorurden-malatya-ve-istanbul-uyarisi-bu-bolgede-de-her-an-deprem-bekleyebiliriz-1106098406.html
türki̇ye
cennet adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109023_0:28:1500:1153_1920x0_80_0_0_033af72fb4d7e6fac6fe3a18c5d61e71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, cennet adası
Marmaris'te günlük tur teknesi battı
17:18 29.05.2026 (güncellendi: 17:35 29.05.2026)
Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlük tur teknesi battı.
Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu' nda henüz belirlenemeyen nedenle battı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Tur teknesinde 110 yolcu bulunduğu bildirilirken, sahil güvenlik ekiplerinin denize düşen yolcuları tahliye ettiği bildirildi.
Olayda 'şans eseri' can kaybı olmadığı aktarıldı.