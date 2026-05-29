Marmaris'te günlük tur teknesi battı

2026-05-29T17:18+0300

Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu' nda henüz belirlenemeyen nedenle battı.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.110 yolcu bulunuyorduTur teknesinde 110 yolcu bulunduğu bildirilirken, sahil güvenlik ekiplerinin denize düşen yolcuları tahliye ettiği bildirildi.Olayda 'şans eseri' can kaybı olmadığı aktarıldı.

