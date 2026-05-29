Ev, arsa ve iş yeri sahipleri için kritik uyarı: Son 3 gün, geciken fazla ödeyecek

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran olarak açıklandı. Ev, arsa, tarla ve iş yeri sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren ödeme sürecinde... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T09:01+0300

türki̇ye

tapu

emlak

emlak vergisi

Ev, dükkan, arsa, tarla ve iş yeri gibi taşınmazı bulunan vatandaşlar için emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son günlere girildi.Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran olarak belirlenirken, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenler gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.Ödemeyenlere yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacakBina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi, peşin veya taksitli olarak yatırılabiliyor.Vergi borcunu son ödeme tarihine kadar yatırmayan mükellefler için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.Bu nedenle ödeme süresinin kaçırılmaması gerektiği vurgulanıyor.Kimler emlak vergisinden muaf?Mevzuata göre brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olmak şartıyla bazı vatandaşlar emlak vergisi ödemiyor.Vergiden muaf tutulan gruplar şöyle sıralanıyor:Muafiyetlerden yararlanabilmek için ilgili şartların sağlanması gerekiyor.Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?Emlak vergisi, belediyelerin her yıl belirlediği metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanıyor.Taşınmazın büyüklüğü ile belirlenen metrekare değeri çarpılarak rayiç bedel oluşturuluyor.Vergi tutarı ise taşınmazın türüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.İnternetten emlak vergisi ödeme yöntemleriBayram tatili nedeniyle belediyelerde işlem yapmakta zorlanabilecek vatandaşlar için dijital ödeme seçenekleri öne çıkıyor.e-Devlet üzerinden ödemeVatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet sistemine giriş yaparak İnternet Vergi Dairesi veya ilgili belediye hizmetleri üzerinden ödeme gerçekleştirebiliyor.E-Belediye sistemi üzerinden ödemeTaşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin resmi internet sitesi üzerinden "E-Belediye" borç sorgulama ve ödeme ekranına girilerek kredi kartıyla işlem yapılabiliyor.

