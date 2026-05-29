Bölge adliye mahkemelerinde e-Duruşma dönemi başlıyor
Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini hızlandırmak ve erişimi kolaylaştırmak amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletmek için çalışma başlattı... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T13:10+0300
Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini hızlandırmak ve erişimi kolaylaştırmak amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletmek için çalışma başlattı. Hazırlanan düzenlemeyle uygulamanın yalnızca ilk derece mahkemelerinde değil, bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması planlanıyor.
Adalet Bakanlığı, dijitalleşme çalışmaları kapsamında e-Duruşma sisteminin kullanım alanını genişletmeye hazırlanıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik uygulamaların yaygınlaştırılacağı yönündeki açıklamalarının ardından yeni çalışma başlatıldı.
Hazırlanan düzenlemeyle birlikte e-Duruşma uygulamasının bölge adliye mahkemelerinde de kullanılabilmesi hedefleniyor.
Sadece avukatlar değil, diğer taraflar da sisteme dahil olacak
Planlanan yazılım geliştirmeleriyle birlikte sistemin kapsamı genişletilecek.
Yeni uygulama sayesinde yalnızca avukatlar değil;
Uzmanlar
da e-Duruşma sistemi üzerinden dinlenebilecek.
Böylece yargılama süreçlerinde fiziksel katılım zorunluluğunun azaltılması ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.
Birçok Usul İşlemi Uzaktan Yapılabilecek
Yeni düzenleme kapsamında e-Duruşma sisteminin kullanım alanı da genişletilecek.
Tarafların dinlenmesi
gibi birçok usul işleminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin önü açılacak.