İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bölge adliye mahkemelerinde e-Duruşma dönemi başlıyor
Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini hızlandırmak ve erişimi kolaylaştırmak amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletmek için çalışma başlattı... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
13:10 29.05.2026
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689mahkeme salonu, duruşma, dava
mahkeme salonu, duruşma, dava - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini hızlandırmak ve erişimi kolaylaştırmak amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletmek için çalışma başlattı. Hazırlanan düzenlemeyle uygulamanın yalnızca ilk derece mahkemelerinde değil, bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması planlanıyor.
Adalet Bakanlığı, dijitalleşme çalışmaları kapsamında e-Duruşma sisteminin kullanım alanını genişletmeye hazırlanıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik uygulamaların yaygınlaştırılacağı yönündeki açıklamalarının ardından yeni çalışma başlatıldı.
Hazırlanan düzenlemeyle birlikte e-Duruşma uygulamasının bölge adliye mahkemelerinde de kullanılabilmesi hedefleniyor.

Sadece avukatlar değil, diğer taraflar da sisteme dahil olacak

Planlanan yazılım geliştirmeleriyle birlikte sistemin kapsamı genişletilecek.
Yeni uygulama sayesinde yalnızca avukatlar değil;
Davacılar
Davalılar
Bilirkişiler
Tanıklar
Uzmanlar da e-Duruşma sistemi üzerinden dinlenebilecek.
Böylece yargılama süreçlerinde fiziksel katılım zorunluluğunun azaltılması ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.

Birçok Usul İşlemi Uzaktan Yapılabilecek

Yeni düzenleme kapsamında e-Duruşma sisteminin kullanım alanı da genişletilecek.
Buna göre;
Ön inceleme duruşmaları
İstinabe işlemleri
Yemin işlemleri
İsticvap uygulamaları
Tarafların dinlenmesi gibi birçok usul işleminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin önü açılacak.
