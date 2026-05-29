Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/kremlin-aeb-liderleri-ermenistana-ab-ve-aeb-icin-referanduma-gitmesini-onerdi-1106108783.html
Kremlin: AEB liderleri Ermenistan’a ‘AB ve AEB’ için referanduma gitmesini önerdi
Kremlin: AEB liderleri Ermenistan’a ‘AB ve AEB’ için referanduma gitmesini önerdi
Sputnik Türkiye
Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan liderleri, Ermenistan’ın AB’ye üyelik planları ve AEB’de kalıp kalmama tercihinin ülke içinde referanduma... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T17:03+0300
2026-05-29T17:41+0300
dünya
kremlin
yuriy uşakov
avrasya ekonomik birliği (aeb)
avrupa birliği
ab
ermenistan
rusya
belarus
referandum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367363_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_f51ffcf5629e9e1c4950d907d08a9073.jpg
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Ermenistan’a ilişkin ortak açıklamasını yayınladı.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye ülkelerin liderlerinin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma planları etrafında oluşan durumu görüştüklerini ve bu istişareler sonucunda söz konusu bildiriyi kabul ettiklerini belirtti.Bildiride, AEB liderlerinin, Ermenistan’ın AB’ye üyeliği ya da AEB’de kalmaya devam etmesi konusunun ülkede yapılacak kapsamlı bir ulusal referandumla karara bağlanması gerektiği görüşünde oldukları vurgulandı.Metinde ayrıca, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi üyelerinin, Ermenistan’ın aeb anlaşması’nı askıya almasının olası sonuçlarına ilişkin raporu Aralık ayında sunacakları ifade edildi.Bildiride yer alan diğer önemli başlıklar şöyle:🔸Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderleri, Ermenistan’da ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı ya da AEB’de kalması konusunda ülke çapında bir referandum yapılması gerektiği yönündeki görüşü paylaşıyor.🔸AEB liderleri, Ermenistan’ın AB’ye katılma hazırlıklarıyla bağlantılı olarak birlik ülkelerine verilebilecek zararların önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.🔸AEB liderleri, ortak açıklamalarında, Ermenistan’ın AB’ye katılım hazırlıkları nedeniyle birlik ülkelerinin ekonomik güvenliği açısından ciddi riskler ortaya çıktığına dikkat çekti.🔸AEB liderleri, birlik çerçevesinde yapay zeka alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.🔸AEB ülkeleri, işbirliği alanlarında yapay zeka teknolojilerinin uygulanmasına yönelik ortak projeler hayata geçirmeyi planlıyor.🔸AEB liderleri, üye devletlerin yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması konusunda tartışmasız dijital egemenliğe sahip olduğunu kabul ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/putin-rusya-icin-aeb-ile-baglari-derinlestirmek-mutlak-bir-oncelik-1106105261.html
ermenistan
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367363_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_443a616b3c4002da51233b0cfad1a639.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kremlin, yuriy uşakov, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrupa birliği, ab, ermenistan, rusya, belarus, referandum
kremlin, yuriy uşakov, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrupa birliği, ab, ermenistan, rusya, belarus, referandum

Kremlin: AEB liderleri Ermenistan’a ‘AB ve AEB’ için referanduma gitmesini önerdi

17:03 29.05.2026 (güncellendi: 17:41 29.05.2026)
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Abone ol
Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan liderleri, Ermenistan’ın AB’ye üyelik planları ve AEB’de kalıp kalmama tercihinin ülke içinde referanduma götürülmesini önerdi.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Ermenistan’a ilişkin ortak açıklamasını yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye ülkelerin liderlerinin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma planları etrafında oluşan durumu görüştüklerini ve bu istişareler sonucunda söz konusu bildiriyi kabul ettiklerini belirtti.
Bildiride, AEB liderlerinin, Ermenistan’ın AB’ye üyeliği ya da AEB’de kalmaya devam etmesi konusunun ülkede yapılacak kapsamlı bir ulusal referandumla karara bağlanması gerektiği görüşünde oldukları vurgulandı.
Metinde ayrıca, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi üyelerinin, Ermenistan’ın aeb anlaşması’nı askıya almasının olası sonuçlarına ilişkin raporu Aralık ayında sunacakları ifade edildi.
Bildiride yer alan diğer önemli başlıklar şöyle:
🔸Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderleri, Ermenistan’da ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı ya da AEB’de kalması konusunda ülke çapında bir referandum yapılması gerektiği yönündeki görüşü paylaşıyor.
🔸AEB liderleri, Ermenistan’ın AB’ye katılma hazırlıklarıyla bağlantılı olarak birlik ülkelerine verilebilecek zararların önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
🔸AEB liderleri, ortak açıklamalarında, Ermenistan’ın AB’ye katılım hazırlıkları nedeniyle birlik ülkelerinin ekonomik güvenliği açısından ciddi riskler ortaya çıktığına dikkat çekti.
🔸AEB liderleri, birlik çerçevesinde yapay zeka alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
🔸AEB ülkeleri, işbirliği alanlarında yapay zeka teknolojilerinin uygulanmasına yönelik ortak projeler hayata geçirmeyi planlıyor.
🔸AEB liderleri, üye devletlerin yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması konusunda tartışmasız dijital egemenliğe sahip olduğunu kabul ediyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
DÜNYA
Putin: Rusya için AEB ile bağları derinleştirmek mutlak bir öncelik
14:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала