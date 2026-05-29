https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/kremlin-aeb-liderleri-ermenistana-ab-ve-aeb-icin-referanduma-gitmesini-onerdi-1106108783.html
Kremlin: AEB liderleri Ermenistan’a ‘AB ve AEB’ için referanduma gitmesini önerdi
Kremlin: AEB liderleri Ermenistan’a ‘AB ve AEB’ için referanduma gitmesini önerdi
Sputnik Türkiye
Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan liderleri, Ermenistan’ın AB’ye üyelik planları ve AEB’de kalıp kalmama tercihinin ülke içinde referanduma... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T17:03+0300
2026-05-29T17:03+0300
2026-05-29T17:41+0300
dünya
kremlin
yuriy uşakov
avrasya ekonomik birliği (aeb)
avrupa birliği
ab
ermenistan
rusya
belarus
referandum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367363_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_f51ffcf5629e9e1c4950d907d08a9073.jpg
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Ermenistan’a ilişkin ortak açıklamasını yayınladı.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye ülkelerin liderlerinin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma planları etrafında oluşan durumu görüştüklerini ve bu istişareler sonucunda söz konusu bildiriyi kabul ettiklerini belirtti.Bildiride, AEB liderlerinin, Ermenistan’ın AB’ye üyeliği ya da AEB’de kalmaya devam etmesi konusunun ülkede yapılacak kapsamlı bir ulusal referandumla karara bağlanması gerektiği görüşünde oldukları vurgulandı.Metinde ayrıca, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi üyelerinin, Ermenistan’ın aeb anlaşması’nı askıya almasının olası sonuçlarına ilişkin raporu Aralık ayında sunacakları ifade edildi.Bildiride yer alan diğer önemli başlıklar şöyle:🔸Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderleri, Ermenistan’da ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı ya da AEB’de kalması konusunda ülke çapında bir referandum yapılması gerektiği yönündeki görüşü paylaşıyor.🔸AEB liderleri, Ermenistan’ın AB’ye katılma hazırlıklarıyla bağlantılı olarak birlik ülkelerine verilebilecek zararların önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.🔸AEB liderleri, ortak açıklamalarında, Ermenistan’ın AB’ye katılım hazırlıkları nedeniyle birlik ülkelerinin ekonomik güvenliği açısından ciddi riskler ortaya çıktığına dikkat çekti.🔸AEB liderleri, birlik çerçevesinde yapay zeka alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.🔸AEB ülkeleri, işbirliği alanlarında yapay zeka teknolojilerinin uygulanmasına yönelik ortak projeler hayata geçirmeyi planlıyor.🔸AEB liderleri, üye devletlerin yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması konusunda tartışmasız dijital egemenliğe sahip olduğunu kabul ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/putin-rusya-icin-aeb-ile-baglari-derinlestirmek-mutlak-bir-oncelik-1106105261.html
ermenistan
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367363_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_443a616b3c4002da51233b0cfad1a639.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kremlin, yuriy uşakov, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrupa birliği, ab, ermenistan, rusya, belarus, referandum
kremlin, yuriy uşakov, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrupa birliği, ab, ermenistan, rusya, belarus, referandum
Kremlin: AEB liderleri Ermenistan’a ‘AB ve AEB’ için referanduma gitmesini önerdi
17:03 29.05.2026 (güncellendi: 17:41 29.05.2026)
Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan liderleri, Ermenistan’ın AB’ye üyelik planları ve AEB’de kalıp kalmama tercihinin ülke içinde referanduma götürülmesini önerdi.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Ermenistan’a ilişkin ortak açıklamasını yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye ülkelerin liderlerinin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma planları etrafında oluşan durumu görüştüklerini ve bu istişareler sonucunda söz konusu bildiriyi kabul ettiklerini belirtti.
Bildiride, AEB liderlerinin, Ermenistan’ın AB’ye üyeliği ya da AEB’de kalmaya devam etmesi konusunun ülkede yapılacak kapsamlı bir ulusal referandumla karara bağlanması gerektiği görüşünde oldukları vurgulandı.
Metinde ayrıca, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi üyelerinin, Ermenistan’ın aeb anlaşması’nı askıya almasının olası sonuçlarına ilişkin raporu Aralık ayında sunacakları ifade edildi.
Bildiride yer alan diğer önemli başlıklar şöyle:
🔸Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderleri, Ermenistan’da ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı ya da AEB’de kalması konusunda ülke çapında bir referandum yapılması gerektiği yönündeki görüşü paylaşıyor.
🔸AEB liderleri, Ermenistan’ın AB’ye katılma hazırlıklarıyla bağlantılı olarak birlik ülkelerine verilebilecek zararların önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
🔸AEB liderleri, ortak açıklamalarında, Ermenistan’ın AB’ye katılım hazırlıkları nedeniyle birlik ülkelerinin ekonomik güvenliği açısından ciddi riskler ortaya çıktığına dikkat çekti.
🔸AEB liderleri, birlik çerçevesinde yapay zeka alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
🔸AEB ülkeleri, işbirliği alanlarında yapay zeka teknolojilerinin uygulanmasına yönelik ortak projeler hayata geçirmeyi planlıyor.
🔸AEB liderleri, üye devletlerin yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması konusunda tartışmasız dijital egemenliğe sahip olduğunu kabul ediyor.