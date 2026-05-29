Kremlin: AEB liderleri Ermenistan’a ‘AB ve AEB’ için referanduma gitmesini önerdi

Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan liderleri, Ermenistan’ın AB’ye üyelik planları ve AEB’de kalıp kalmama tercihinin ülke içinde referanduma... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T17:41+0300

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Ermenistan’a ilişkin ortak açıklamasını yayınladı.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye ülkelerin liderlerinin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma planları etrafında oluşan durumu görüştüklerini ve bu istişareler sonucunda söz konusu bildiriyi kabul ettiklerini belirtti.Bildiride, AEB liderlerinin, Ermenistan’ın AB’ye üyeliği ya da AEB’de kalmaya devam etmesi konusunun ülkede yapılacak kapsamlı bir ulusal referandumla karara bağlanması gerektiği görüşünde oldukları vurgulandı.Metinde ayrıca, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi üyelerinin, Ermenistan’ın aeb anlaşması’nı askıya almasının olası sonuçlarına ilişkin raporu Aralık ayında sunacakları ifade edildi.Bildiride yer alan diğer önemli başlıklar şöyle:🔸Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderleri, Ermenistan’da ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı ya da AEB’de kalması konusunda ülke çapında bir referandum yapılması gerektiği yönündeki görüşü paylaşıyor.🔸AEB liderleri, Ermenistan’ın AB’ye katılma hazırlıklarıyla bağlantılı olarak birlik ülkelerine verilebilecek zararların önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.🔸AEB liderleri, ortak açıklamalarında, Ermenistan’ın AB’ye katılım hazırlıkları nedeniyle birlik ülkelerinin ekonomik güvenliği açısından ciddi riskler ortaya çıktığına dikkat çekti.🔸AEB liderleri, birlik çerçevesinde yapay zeka alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.🔸AEB ülkeleri, işbirliği alanlarında yapay zeka teknolojilerinin uygulanmasına yönelik ortak projeler hayata geçirmeyi planlıyor.🔸AEB liderleri, üye devletlerin yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması konusunda tartışmasız dijital egemenliğe sahip olduğunu kabul ediyor.

