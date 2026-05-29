Kenya Yüksek Mahkemesi ABD'nin Kenya'da Ebola karantina tesisi kurma planını geçici olarak durdurdu
Kenya Yüksek Mahkemesi, ABD'nin Kenya'da Ebola karantina tesisi kurma planlarının geçici olarak durdurulmasına hükmetti. 29.05.2026, Sputnik Türkiye
Kenya Yüksek Mahkemesi, ABD'nin Kenya'da Ebola karantina tesisi kurma planlarının geçici olarak durdurulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca dava sonuçlanana kadar Ebola'ya maruz kalan veya enfekte olan kişilerin ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Kenya'ya kabul edilmesini de askıya aldı.Dava, Kenya merkezli hak örgütü Katiba Enstitüsü'nün başvurusu üzerine açılmıştı.Beyaz Saray duyurmuştuKenya'nın ABD ile yapılan anlaşma gereği Laikipia bölgesindeki bir hava üssünde Ebola karantina merkezi kurmasına prensipte onay verdiği belirtilmişti. Beyaz Saray Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Ebola virüsüne maruz kalan ABD vatandaşlarını karantinaya almak için Kenya'da bir tesis kurduğunu ve semptom göstermeleri durumunda onları eve getirmeyeceğini, bunun yerine üçüncü bir ülkeye göndereceğini duyurmuştu.Kenya'daki insan hakları grubu Katiba Enstitüsü ise mahkemeye başvurarak "Ebola karantina tesisinin gizli ve tek taraflı olarak kurulması, yaşam hakkı, sağlık hakkı, adil idari işlem, kamu katılımı ve parlamenter denetim hakkı ile ilgili ciddi anayasal endişeler doğurmaktadır" açıklamasını yapmıştı.Hakim Nyaundi, kararında davanın bir sonraki duruşmasının 2 Haziran'da yapılacağını belirtti.
