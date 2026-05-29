İran medyası: İran-ABD mutabakat metni revize edildi ancak henüz nihai hale gelmedi

İran basını, Tahran ile Washington arasında hazırlanan olası mutabakat zaptı metninde son günlerde değişiklikler yapıldığını ve taslağın henüz nihai hale... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

İran basını, Tahran ile Washington arasında müzakere edilen olası mutabakat zaptı metninde son günlerde değişiklikler yapıldığını ve metnin henüz nihai hale gelmediğini bildirdi.Tasnim Haber Ajansı'nın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasında görüşülen mutabakat metni üzerinde çalışmalar sürüyor. Haberde, taslağın son halinin henüz netleşmediği belirtildi.Vance: Görüşmelerde ilerleme sağlandıABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirterek Tahran yönetiminin “iyi niyetle” hareket ettiğine inandıklarını söylemişti.Vance, tarafların henüz tüm şartlarda uzlaşmadığını ancak anlaşmaya yakın olduklarını ifade etmiş, sürece ilişkin “oldukça iyimser” olduğunu dile getirmişti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile geçici bir anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamıştı. Amerikan basınında yer alan iddialarda, hazırlanan taslak metnin İran’ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla ilgili maddeler içerdiği öne sürülmüştü. İran tarafı ise uranyumun ülke dışına çıkarılacağı yönündeki iddiaları reddetmişti.ABD uçak gemileri bölgeyi terk ettiÖte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD’ye ait iki uçak gemisinin Orta Doğu’dan ayrıldığını belirtti. Azizi, bölgede yaşanan askeri gerilim sonrası ABD’nin önemli kayıplar verdiğini söyledi.ABD ve İsrail’in Şubat ayında İran hedeflerine yönelik saldırılarının ardından bölgede gerilim yükselmiş, taraflar Nisan ayında ateşkes ilan etmişti. Ancak diplomatik temaslar sürmesine rağmen kapsamlı bir anlaşmaya henüz ulaşılamadı.

