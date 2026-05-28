- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail ordusu Lübnan'ın Sur kentine yönelik hava saldırıları başlattı
İsrail ordusu Lübnan'ın Sur kentine yönelik hava saldırıları başlattı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentini hava saldırılarıyla hedef aldı. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
08:28 28.05.2026
© REUTERS SOCIAL MEDIAİsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentine yönelik hava saldırıları başlattı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentini hava saldırılarıyla hedef aldı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Sur kentinin doğu kesimini bombaladığı belirtildi.
İsrail'in gece saatlerinde de Sur'da bir apartmanı ve bir kafeyi bombaladığı kaydedilen haberde, arama kurtarma ekiplerinin yangını söndürme ve enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Yerel basındaki haberlerde de İsrail savaş uçaklarının, Sur kent merkezindeki birçok binayı bombaladığı bilgisi aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Ordu, Sur kentinde Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattı." iddiasına yer verildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa süre önce Sur kent merkezi için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.
