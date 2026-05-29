İran basını: Buşehr'deki patlama sesinin nedeni savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesi
İran basını, Buşehr eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynakladığını açıkladı. 29.05.2026, Sputnik Türkiye
00:28 29.05.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
İran basını, Buşehr eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynakladığını açıkladı.
İran devlet televizyonu Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin Cem kentinde bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı aktarıldı.
Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre ise İran hava savunma sistemleri Buşehr eyaleti üzerinde bir ABD insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.
Günün erken saatlerinde Mehr haber ajansı, Buşehr eyaletinde patlama seslerinin duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin düşman hava hedeflerini imha ettiğini bildirmişti.
