'İran, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan gemilere yönelik uyarı atışı yaptı'

İran basınına göre İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı atışında bulundu. 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T23:26+0300

Fars haber ajansının bildirdiğine göre, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güney bölgelerinden belirli hedeflere füze fırlattı. Hedeflerin tam olarak ne olduğu belirsizliğini korurken, bazı kaynaklar Basra Körfezi sularında olası bir çatışmadan bahsetti.Tasnim, yerel kaynaklara dayanarak, Bandar Abbas ve Hürmüz Boğazı yakınlarında duyulan seslerin denizde yaşanan askeri çatışmalarla bağlantılı olduğunu bildirdi.İran Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı, Bandar Abbas bölgesinde şu ana kadar herhangi bir patlama olmadığını belirterek, seslerin denizden geldiğini ve Hürmüz Boğazı'nda ihlalde bulunan gemilere yapılan uyarılar sırasında yaşanan ateş alışverişiyle ilgili olduğunu belirtti.

