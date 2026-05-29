Fransız hükümetinden İsrail’in Sumud Filosu müdahalesine soruşturma kararı
Fransa, Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlere yönelik kötü muamelesine ilişkin İsrail hakkında soruşturma açılması talimatı verdi. 29.05.2026, Sputnik Türkiye
fransa, i̇srail, avrupa birliği, gazze
Fransız hükümetinden İsrail’in Sumud Filosu müdahalesine soruşturma kararı

12:53 29.05.2026 (güncellendi: 12:56 29.05.2026)
© Fotoğraf / Ben-Gvir Sosyal Medyaİsrailli Bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu aktivistlerini provoke etmeye çalıştı
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu aktivistlerini provoke etmeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
© Fotoğraf / Ben-Gvir Sosyal Medya
Fransa, Küresel Sumud Filosu’ndaki Fransız aktivistlere yönelik kötü muamelesine ilişkin İsrail hakkında soruşturma açılması talimatı verdi.
Fransa hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki Fransız aktivistlere yönelik kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter’e yaptığı açıklamada, Fransız vatandaşlarına yönelik ciddi kötü muamele iddialarının gündeme geldiğini belirtti. Barrot, Türkiye’deki Fransız Başkonsolosluğu’ndan gelen rapora atıfta bulunarak, aktivistlere yönelik “cinsel şiddet, soğukta bırakma, dayak ve tekrarlanan aşağılama” gibi iddiaların yer aldığını söyledi.
Bakan Barrot, "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak ki bana, Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, dayak ve tekrarlanan aşağılama olaylarının yaşandığı bildirildi. Tüm bu eylemlerin muhtemel suç teşkil ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu farklı dönemlerde uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı.
Filonun 2026 Bahar Misyonu kapsamında 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahaleye uğradığı, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili mesafede 177 aktivistin alıkonulmuştu. Ayrıca 44 ülkeden yüzlerce aktivistin bulunduğu farklı seferlerde de filonun İsrail güçlerince durdurulmuş ve aktivistlerin gözaltına alınmıştı.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklanmıştı

Fransa geçen hafta, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Fransız topraklarına girişini yasakladığını açıklamıştı. Kararı duyuran Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, uygulamanın Küresel Sumud Filosu’nda Fransız ve Avrupalı aktivistlere yönelik kötü muamele iddialarının ardından alındığını belirtti. Barrot, Ben-Gvir’in açıklama ve tutumlarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek Avrupa Birliği’ne de yaptırım çağrısında bulundu.
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik “tecavüz dahil cinsel taciz ve işkence” iddialarından ciddi şekilde endişe duyduğunu açıkladı. BM Sözcüsü, aktivistlerin serbest bırakılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
Avrupa Parlamentosu üyeleri de Ben-Gvir’e yönelik tepkilerin kişisel bir figür üzerinden değil, daha geniş bir devlet politikası bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek eleştirilerde bulundu. Bazı AP üyeleri, olayların “çifte standartla” ele alındığını savundu.
Ben-Gvir ise daha önce Aşdod Limanı’nda aktivistlerin tutulduğu alana ilişkin görüntüler paylaşmış, bir aktivistin protestosu sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesi kameraya yansımıştı.
