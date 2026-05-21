Küresel Sumud Filosu’ndaki İtalyan aktivistlerden 'cinsel şiddet' iddiası: 'Diğerlerinin çığlıklarını duyduk'
İsrail ordusunun Akdeniz'de alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan bulunan İtalyan milletvekili Dario Carotenuto ile gazeteci Alessandro Mantovani ülkelerine...
2026-05-21T15:25+0300
Küresel Sumud Filosu’ndaki İtalyan aktivistlerden 'cinsel şiddet' iddiası: 'Diğerlerinin çığlıklarını duyduk'
14:53 21.05.2026 (güncellendi: 15:25 21.05.2026)
İsrail ordusunun Akdeniz'de alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan bulunan İtalyan milletvekili Dario Carotenuto ile gazeteci Alessandro Mantovani ülkelerine döndü. İki isim, İsrail güvenlik güçlerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını söyledi.
İsrail ordusunun Akdeniz’de uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu kapsamında bulunan iki İtalyan aktivist ülkelerine döndü.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filo içerisinde yer alan “Kasr-i Sadabada” teknesinde bulunan İtalyan milletvekili Dario Carotenuto ile İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani, Atina üzerinden Roma Fiumicino Havalimanı’na ulaştı.
5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Carotenuto, havalimanında yaptığı açıklamada uluslararası sularda alıkonulduklarını belirterek, filonun Gazze’ye yaklaşık 200 mil uzaklıkta bulunduğunu söyledi. Milletvekili, “Fırtına geliyordu dolayısıyla yönümüz (Mısır) Port Said’e doğru idi, Gazze’ye 200 mil uzaktaydık” ifadelerini kullandı.
'Kadınların cinsel şiddete maruz kaldıklarını anlattıklarını duydum'
Carotenuto, İsrail’de götürüldükleri yerde kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia ederek, “Gözüme yumruk yedim, bir süre görme kaybı yaşadım, tekmelediler. Kadınların cinsel şiddete maruz kaldıklarını anlattıklarını duydum” dedi.
Alıkonuldukları süre boyunca üzerlerine makineli tüfek doğrultulduğunu ve kendilerine numaralar verildiğini öne süren Carotenuto, “Gazze’dekiler bizim yaşadıklarımızın çok daha kötüsüne maruz kalıyor” ifadelerini kullandı.
'Dövüldük, tekmelendik, diğerlerinin çığlıklarını duyabiliyordum, kesin birkaçının kaburga kemiği kırıldı'
İtalyan gazeteci Mantovani de teknelerine müdahale sırasında ateş açıldığını savunarak, gözaltı sürecinde kötü muamele gördüklerini söyledi.
Mantovani, "Bizi aldıktan sonra, bir korvetle ikinci hapishane gemisine götürüldük. Orada, kelepçelendik ve ellerimiz zincirlendi. Beni soydular, gözlüklerimi attılar ve beni mayo ile bıraktılar. Diğerlerinden bile daha az olsa da dövüldük ve tekmelendik. Aktivistlerin çığlıklarını duyabiliyordum; birilerinin kesinlikle birkaç kaburga kemiği kırıldı" diye konuştu.
Ben-Gvir'e yaptırımlar tartışılıyor
Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, dün sosyal medya hesabından
provokasyon içeren görüntüler paylaşan İsrailli Bakan Ben- Gvir'e uygulanacak yaptırımlar hakkında AB Dış Politika Başkanıyla görüştüğünü belirtti.
İsrailli Bakan dün aktivistlerin alıkonulduğu yeri ziyaret etmiş; aktivistlerle alay ettiği, kelepçeli şekilde zorla diz çöktürüldüğü görüntüleri paylaşmıştı.
Filoya yönelik müdahaleler
Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor. Filonun 2026 Bahar Misyonu kapsamında 29 Nisan’da Girit açıklarında da İsrail ordusunun müdahalesine uğradığı belirtilmişti. Aktivistler, o saldırıda da çok sayıda kişinin alıkonulduğunu ve kötü muamele gördüğünü açıklamıştı.
İsrail ordusu, 18 Mayıs’ta ise 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı yaklaşık 50 teknelik filoya uluslararası sularda yeniden müdahalede bulunmuştu. Filoda 78 Türk katılımcının da bulunduğu aktarılmıştı.