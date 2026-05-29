https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/fenerbahcenin-eski-teknik-adami-domenico-tedesconun-yeni-yeri-belli-oldu-1106101599.html
Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Domenico Tedesco'nun yeni yeri belli oldu
Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Domenico Tedesco'nun yeni yeri belli oldu
Sputnik Türkiye
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco'yu listenin ilk sırasına aldı. İtalyan basının aktardığı bilgilere göre... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T12:20+0300
2026-05-29T12:20+0300
2026-05-29T12:20+0300
spor
domenico tedesco
bologna
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105363140_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fcccbac36142b7cdaadfad72be91b0.jpg
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yürüten ancak ezeli rakip Galatasaray karşısında alınan derbi mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli yönetim tarafından gönderilen Domenico Tedesco'nun yeni adresi netlik kazandı.İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük görevi için rotasını Domenico Tedesco'ya çevirdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bologna yönetimi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüyle anlaşma sağlamak için çalışmalara başladı.Serie A temsilcisinin yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu kısa sürede netleştirmek istediği belirtilirken, kulüp yönetiminin Tedesco'yu göreve getirmek için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/arda-guler-icin-150-milyon-euro-iddiasi-ruya-transfer-olarak-duyuruldu-1106099867.html
bologna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105363140_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_66baa7370fbec73c435fe7cb84d85430.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
domenico tedesco, bologna, fenerbahçe
domenico tedesco, bologna, fenerbahçe
Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Domenico Tedesco'nun yeni yeri belli oldu
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco'yu listenin ilk sırasına aldı. İtalyan basının aktardığı bilgilere göre, Bologna yönetimi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tedesco ile anlaşma zemini arıyor ve taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yürüten ancak ezeli rakip Galatasaray karşısında alınan derbi mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli yönetim tarafından gönderilen Domenico Tedesco'nun yeni adresi netlik kazandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük görevi için rotasını Domenico Tedesco'ya çevirdi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bologna yönetimi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüyle anlaşma sağlamak için çalışmalara başladı.
Serie A temsilcisinin yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu kısa sürede netleştirmek istediği belirtilirken, kulüp yönetiminin Tedesco'yu göreve getirmek için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.