Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Domenico Tedesco'nun yeni yeri belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco'yu listenin ilk sırasına aldı. İtalyan basının aktardığı bilgilere göre... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T12:20+0300

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yürüten ancak ezeli rakip Galatasaray karşısında alınan derbi mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli yönetim tarafından gönderilen Domenico Tedesco'nun yeni adresi netlik kazandı.İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük görevi için rotasını Domenico Tedesco'ya çevirdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bologna yönetimi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüyle anlaşma sağlamak için çalışmalara başladı.Serie A temsilcisinin yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu kısa sürede netleştirmek istediği belirtilirken, kulüp yönetiminin Tedesco'yu göreve getirmek için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

