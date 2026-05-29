Arda Güler için 150 milyon euro iddiası: 'Rüya transfer' olarak duyuruldu
Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea Teknik Direktörü... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun genç yıldızı kadrosunda görmek istediği öne sürülürken, İspanyol basını ise Chelsea'nin Arda Güler için 150 milyon euroyu gözden çıkarabileceğini iddia etti
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının hız kazandığı Avrupa futbolunda, Arda Güler ile ilgili dikkat çekici iddialar gündeme geldi.
La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de gözler yeni sezon planlamasına çevrilirken, milli futbolcunun geleceği de futbol kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.
İngiliz basını: 'Rüya Transfer'
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olduğu belirtilen Xabi Alonso'nun, Real Madrid'den öğrencisi olan Arda Güler'i yeni takımında görmek istediği öne sürüldü.
Söz konusu haberde, olası transfer için “rüya transfer” ifadesi kullanıldı.
İspanyol basınından El Nacional'in haberinde ise Real Madrid'in, Arda Güler'i olası bir transferde yalnızca bonservis bedeli karşılığında değerlendirmek istediği ve takas formüllerine sıcak bakmadığı iddia edildi.
Haberde ayrıca, Chelsea'nin milli futbolcunun bonservisi için 150 milyon euroyu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.