https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/arda-guler-icin-150-milyon-euro-iddiasi-ruya-transfer-olarak-duyuruldu-1106099867.html

Arda Güler için 150 milyon euro iddiası: 'Rüya transfer' olarak duyuruldu

Arda Güler için 150 milyon euro iddiası: 'Rüya transfer' olarak duyuruldu

Sputnik Türkiye

Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea Teknik Direktörü... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T11:02+0300

2026-05-29T11:02+0300

2026-05-29T11:02+0300

spor

arda güler

chelsea

real madrid

barcelona

xabi alonso

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105047106_0:153:2912:1791_1920x0_80_0_0_fb88a053b5600ff8e99fd1593e13e51d.jpg

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının hız kazandığı Avrupa futbolunda, Arda Güler ile ilgili dikkat çekici iddialar gündeme geldi.La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de gözler yeni sezon planlamasına çevrilirken, milli futbolcunun geleceği de futbol kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.İngiliz basını: 'Rüya Transfer'İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olduğu belirtilen Xabi Alonso'nun, Real Madrid'den öğrencisi olan Arda Güler'i yeni takımında görmek istediği öne sürüldü.Söz konusu haberde, olası transfer için “rüya transfer” ifadesi kullanıldı.150 milyon euro iddiasıİspanyol basınından El Nacional'in haberinde ise Real Madrid'in, Arda Güler'i olası bir transferde yalnızca bonservis bedeli karşılığında değerlendirmek istediği ve takas formüllerine sıcak bakmadığı iddia edildi.Haberde ayrıca, Chelsea'nin milli futbolcunun bonservisi için 150 milyon euroyu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/taylor-swiftin-viyana-konserine-saldiri-planlayan-saniga-15-yil-hapis-1106099714.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, chelsea, real madrid, barcelona, xabi alonso