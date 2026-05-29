Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu ve ekibi hata yapmaya doyamıyorlar
"Okkalı fiyasko" başlıklı yazısında gazeteci Ahmet Hakan CHP'de yaşananları köşesinde değerlendirdi. Hakan "Kılıçdaroğlu ve ekibi, hata yapmaya doyamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan köşesinde şunları kaydetti:
“Hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyoruz, şöyle okkalı bir çıkış yapalım da havayı değiştirelim” diyerek... Üzerlerine “Haram parayla alınmıştır” yazan iki arabayı partinin önüne çektiler. Fakat o da ne! Meğer partinin önüne çekilen iki araç da “haram parayla” satın alınmamış. Meğer Kılıçdaroğlu’nun ekibi, o iki aracı “sembolik” olarak partinin önüne çekmiş.
İletişimin altın kuralı şudur: Okkalı bir çıkış yapacaksan, yaptığın çıkışın altı okkalı bir şekilde dolu olacak. Aksi takdirde yaptığın sadece ve sadece okkalı bir fiyasko olur.
CHP’nin aklı başındaki isimleri, şunu söylüyorlar: “Delege sistemi, CHP’yi feodal ilişkiler ağına sürüklüyor. Delege sistemi değişmeden CHP’de hiçbir şey değişmez. Bütün felaketlerin nedeni delege sistemidir.” Anladığım kadarıyla CHP’deki delege sistemi... Partiyi yozlaştırıyor. Partiyi laçkalaştırıyor. Partiyi satın alınabilir hale getiriyor. Bu anlatılanlardan benim çıkardığım sonuç şu: Delege sistemi denilen bu ağalık sistemine çekidüzen verilmezse... CHP’nin kurtuluşu, ister tek başına / ister hep beraber, asla mümkün olmaz.