Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/ahmet-hakan-kilicdaroglu-ve-ekibi-hata-yapmaya-doyamiyorlar-1106094199.html
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu ve ekibi hata yapmaya doyamıyorlar
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu ve ekibi hata yapmaya doyamıyorlar
Sputnik Türkiye
"Okkalı fiyasko" başlıklı yazısında gazeteci Ahmet Hakan CHP'de yaşananları köşesinde değerlendirdi. Hakan "Kılıçdaroğlu ve ekibi, hata yapmaya doyamıyorlar"... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T08:11+0300
2026-05-29T08:11+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103573/81/1035738133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1e470d7cc13efd73113d425272d3068.jpg
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP'de yaşananları değerlendirdi.Ahmet Hakan köşesinde şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/kilicdaroglu-chp-grup-toplantisiyla-ilgili-milletvekillerine-yazi-gonderdi-henuz-tarafimdan-1106089152.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103573/81/1035738133_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_1b46ad9e9f7c523e2e71439bbad52232.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, chp
ahmet hakan, chp

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu ve ekibi hata yapmaya doyamıyorlar

08:11 29.05.2026
© Fotoğraf : TwitterAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
"Okkalı fiyasko" başlıklı yazısında gazeteci Ahmet Hakan CHP'de yaşananları köşesinde değerlendirdi. Hakan "Kılıçdaroğlu ve ekibi, hata yapmaya doyamıyorlar" ifadelerini kullandı.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP'de yaşananları değerlendirdi.
Ahmet Hakan köşesinde şunları kaydetti:
“Hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyoruz, şöyle okkalı bir çıkış yapalım da havayı değiştirelim” diyerek... Üzerlerine “Haram parayla alınmıştır” yazan iki arabayı partinin önüne çektiler. Fakat o da ne! Meğer partinin önüne çekilen iki araç da “haram parayla” satın alınmamış. Meğer Kılıçdaroğlu’nun ekibi, o iki aracı “sembolik” olarak partinin önüne çekmiş.
İletişimin altın kuralı şudur: Okkalı bir çıkış yapacaksan, yaptığın çıkışın altı okkalı bir şekilde dolu olacak. Aksi takdirde yaptığın sadece ve sadece okkalı bir fiyasko olur.
CHP’nin aklı başındaki isimleri, şunu söylüyorlar: “Delege sistemi, CHP’yi feodal ilişkiler ağına sürüklüyor. Delege sistemi değişmeden CHP’de hiçbir şey değişmez. Bütün felaketlerin nedeni delege sistemidir.” Anladığım kadarıyla CHP’deki delege sistemi... Partiyi yozlaştırıyor. Partiyi laçkalaştırıyor. Partiyi satın alınabilir hale getiriyor. Bu anlatılanlardan benim çıkardığım sonuç şu: Delege sistemi denilen bu ağalık sistemine çekidüzen verilmezse... CHP’nin kurtuluşu, ister tek başına / ister hep beraber, asla mümkün olmaz.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu, CHP Grup toplantısıyla ilgili milletvekillerine yazı gönderdi: 'Henüz tarafımdan belirlenmemiştir'
Dün, 16:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала