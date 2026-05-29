Acımızın kökeni: Neandertal DNA’sı

Sputnik Türkiye

Genetik araştırmacılar, modern insanlardaki bazı ağrı türlerinin hassasiyetinin, Neandertallerden miras kalan DNA varyantlarıyla doğrudan ilişkili olabileceğini gösteren çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Detaylar haberde...

2026-05-29T19:29+0300

İnsanlarda bulunan SCN9A geni üzerinde yapılan yeni çalışma, Neandertal kökenli üç genetik varyantın (M932L, V991L ve D1908G), özellikle mekanik uyaranlara karşı ağrı eşiğini düşürdüğünü ortaya koydu. Bu bulgu, “acının antik mirası” olarak nitelendiriliyor.Communications Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar Neandertal DNA’sı taşıyan kişilerin, hardal yağı ile ciltleri hassaslaştırıldıktan sonra yapılan iğne batırma testlerinde daha fazla ağrı hissettiğini tespit etti. Ancak aynı kişilerin ısı ve basınç kaynaklı ağrı toleranslarında belirgin bir değişiklik gözlenmedi.2023 tarihli çalışmanın ortak yazarlarından London College Üniversitesi araştırmacısı Kaustubh Adhikari, “On binlerce yıl önce Neandertallerle çiftleşmemiz sonucu onlardan ne kadar çok şey miras aldığımızı giderek daha iyi anlıyoruz. Bulgularımız, Neandertallerin belirli ağrı türlerine karşı daha hassas olabileceğini gösteriyor” dedi.Araştırmanın başyazarı Pierre Faux ise “Genetik kodumuzdaki varyasyonların acıyı nasıl algıladığımızı değiştirebildiğini gösterdik. Bunlar arasında modern insanın Neandertallerden aldığı genler de var” açıklamasını yaptı.Ağrı basit bir düğme değilAraştırmacılar, ağrının vücutta tek bir mekanizmayla oluşmadığını vurguluyor. Isı, basınç, iltihap ve mekanik uyaranlar farklı yollar üzerinden beyne iletiliyor. Bu nedenle çalışma, sadece belirli bir laboratuvar testiyle sınırlı kalıyor ve genel “ağrı hassasiyeti” için kapsamlı bir açıklama sunmuyor.Daha önceki 2020 tarihli bir çalışma da Neandertal kökenli Nav1.7 sodyum kanalının ağrı algısını artırabileceğini göstermişti. 2023 çalışması ise bu bulguyu daha spesifik bir testle doğruladı.Bilim dünyasındaki tartışmalarNeandertal DNA’sının modern insanlardaki etkileri üzerine çalışmalar sürerken, bazı bilim insanları kullanılan haritalama yöntemlerine göre sonuçların değişebileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle araştırmacılar daha geniş ve farklı popülasyonlarda yeni çalışmalar yapılmasını istiyor.Bilim insanlarına göre şu an için bilinen şu: Acımızın bir kısmı gerçekten de çok eski. On binlerce yıl önce yaşamış Neandertallerin genetik mirası, bugün iğne olurken irkilen, dişçi koltuğunda daha fazla acı çeken bazı insanların bedeninde hala yaşıyor.

