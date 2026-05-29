AB'nin savunma planında çatlak: İtalya geri adım attı

29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T19:05+0300

İtalya hükümeti, Avrupa Birliği'nin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu SAFE kredi programı kapsamında ayırdığı 14.9 milyar euroluk kaynağın yalnızca küçük bir bölümünü kullanmayı planlıyor.Hükümetin yeni planı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından perşembe günü yapılan bir dizi röportajda açıklandı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkenin önceliğinin savunma harcamalarından çok enerji kriziyle mücadele olduğunu açıkladı. Roma yönetimi, mevcut plan kapsamında yalnızca daha önce sözleşmesi imzalanmış projeler için yaklaşık 4-5 milyar euro kullanmayı değerlendiriyor.Enerji krizi ön plana çıktıİtalya, İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından yükselen enerji maliyetlerinin ekonomiye etkilerinden endişe duyuyor.Meloni, vatandaşların ve şirketlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğini belirterek savunma ve enerji harcamaları arasında denge kurulması gerektiğini savundu.Bu kapsamda İtalya, SAFE programı için projelerin sunulması gereken son tarihin geçmesine izin vererek Brüksel'e mesaj göndermeyi tercih etti.Brüksel ile pazarlık sürüyorRoma yönetimi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in enerji maliyetleri konusunda vereceği yanıtı bekliyor.Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto, enerji fiyatlarıyla mücadele amacıyla bazı Avrupa fonlarının yeniden yönlendirilmesini önerdi.İtalya'nın yaklaşımı ülkede de tartışma yarattı. Eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Komisyonu Üyesi Paolo Gentiloni, hükümetin Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini sert sözlerle hedef aldı.

