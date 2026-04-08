Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası final rövanşında İtalya’nın Reale Mutua Fenera takımını 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T22:20+0300
22:15 08.04.2026 (güncellendi: 22:20 08.04.2026)
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası final rövanşında İtalya’nın Reale Mutua Fenera takımını 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray Daikin, Reale Mutua Fenera'yla karşılaştı.
İtalya’da oynanan finalin ilk maçını 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanşı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Galatasaray, CEV Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.