İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
21 kumsalda gece giriş yasağı başladı: Cezası 699 bin lira
21 kumsalda gece giriş yasağı başladı: Cezası 699 bin lira
Nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki 21 koruma... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
14:08 29.05.2026
Nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki 21 koruma altındaki kumsalda gece giriş yasağı yürürlüğe girdi. Kuralları ihlal edenlere 2026 yılı için 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacak.
Akdeniz kıyılarında yuvalayan nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı.
Her yıl nisan sonu ve mayıs aylarında başlayan süreçte erişkin kaplumbağalar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakıyor. Temmuz ayının ortalarından itibaren ise yavru kaplumbağalar yuvalarından çıkarak denize ulaşıyor. Bu süreç eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.
Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, deniz kaplumbağalarının bölgedeki en önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.

21 kumsalda gece giriş yasağı uygulanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yuvalama alanlarında koruma tedbirleri devreye alındı.
Bu kapsamda, mayıs ayından eylül sonuna kadar koruma altındaki 21 kumsalda saat 20.00 ile 08.00 arasında sahile giriş yasaklandı.
Gündüz saatlerinde vatandaşların kullanımına açık olan sahiller, gece boyunca deniz kaplumbağalarının yuvalama faaliyetlerine bırakılacak.

Türkiye'deki 21 yuvalama kumsalı

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı 21 önemli kumsal bulunuyor.
Bu alanlar arasında;
Ekincik
Dalyan (İztuzu)
Dalaman
Fethiye
Patara
Kale
Kumluca
Olimpos-Çıralı
Tekirova
Belek
Kızılot
Demirtaş
Gazipaşa
Anamur
Göksu Deltası
Alata
Davultepe
Kazanlı
Akyatan
Yumurtalık
Samandağ yer alıyor.
Antalya'daki 30 kilometrelik Belek Kumsalı, hem Türkiye'nin hem de Akdeniz'in en büyük deniz kaplumbağası yuvalama alanı olarak öne çıkıyor.

Sahillere araç, çadır ve mangal da yasak

Koruma tedbirleri yalnızca gece giriş yasağıyla sınırlı değil.
Yuvalama alanlarında;
Araçla sahile giriş,
Çadır kurmak,
Kamp yapmak,
Ateş yakmak,
Mangal yapmak gibi faaliyetler de yasak kapsamında bulunuyor.

Ceza 699 bin 245 liraya kadar çıkıyor

2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliğe zarar veren veya koruma kurallarını ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulanıyor.
Deniz kaplumbağalarına, yuvalarına, yumurtalarına zarar verilmesi ya da yuvalama habitatının bozulması halinde 2026 yılı için belirlenen idari para cezası 699 bin 245 lira olarak uygulanacak.
İhlalin tüzel kişi veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise ceza miktarı 2 milyon 97 bin liraya kadar çıkabilecek.
