21 kumsalda gece giriş yasağı başladı: Cezası 699 bin lira
Sputnik Türkiye
Nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki 21 koruma... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T14:08+0300
Akdeniz kıyılarında yuvalayan nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı.Her yıl nisan sonu ve mayıs aylarında başlayan süreçte erişkin kaplumbağalar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakıyor. Temmuz ayının ortalarından itibaren ise yavru kaplumbağalar yuvalarından çıkarak denize ulaşıyor. Bu süreç eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, deniz kaplumbağalarının bölgedeki en önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.21 kumsalda gece giriş yasağı uygulanıyorTarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yuvalama alanlarında koruma tedbirleri devreye alındı.Bu kapsamda, mayıs ayından eylül sonuna kadar koruma altındaki 21 kumsalda saat 20.00 ile 08.00 arasında sahile giriş yasaklandı.Gündüz saatlerinde vatandaşların kullanımına açık olan sahiller, gece boyunca deniz kaplumbağalarının yuvalama faaliyetlerine bırakılacak.Türkiye'deki 21 yuvalama kumsalıTürkiye'de deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı 21 önemli kumsal bulunuyor.Bu alanlar arasında;Antalya'daki 30 kilometrelik Belek Kumsalı, hem Türkiye'nin hem de Akdeniz'in en büyük deniz kaplumbağası yuvalama alanı olarak öne çıkıyor.Sahillere araç, çadır ve mangal da yasakKoruma tedbirleri yalnızca gece giriş yasağıyla sınırlı değil.Yuvalama alanlarında;Ceza 699 bin 245 liraya kadar çıkıyor2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliğe zarar veren veya koruma kurallarını ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulanıyor.Deniz kaplumbağalarına, yuvalarına, yumurtalarına zarar verilmesi ya da yuvalama habitatının bozulması halinde 2026 yılı için belirlenen idari para cezası 699 bin 245 lira olarak uygulanacak.İhlalin tüzel kişi veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise ceza miktarı 2 milyon 97 bin liraya kadar çıkabilecek.
Nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki 21 koruma altındaki kumsalda gece giriş yasağı yürürlüğe girdi. Kuralları ihlal edenlere 2026 yılı için 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacak.
