Zelenskiy’den Batı’ya suçlama: Balistik füze programımıza engel oluyorlar
Vladimir Zelenskiy, Kiev’in kendi balistik füze sistemini geliştirmesini sadece Rusya’nın değil, Batılı müttefiklerin de “ticaret ve rekabet gerekçeleriyle”... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
21:33 28.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Vladimir Zelenskiy, Kiev’in kendi balistik füze sistemini geliştirmesini sadece Rusya’nın değil, Batılı müttefiklerin de “ticaret ve rekabet gerekçeleriyle” engellediğini öne sürdü.
Ukrayna basınından Strana.ua’nın aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, Batı’nın Kiev’in balistik füze kapasitesini geliştirmesine kasıtlı olarak engel olduğunu iddia etti.
“Ukrayna kendi balistik sistemini kurmak istiyor ancak buna yalnızca Rusya karşı çıkmıyor. Rusya, anlaşılır nedenlerle, ama sadece Rusya değil, onlar da (Batılılar) anlaşılır nedenlerle karşı çıkıyor. Nedenler, ticarette, rekabette yatıyor” ifadelerini kullanan Zelenskiy, müttefiklerine dolaylı eleştiride bulundu.
Kiev rejimi, şubat ayında balistik FP-7 füzesi denemeleri yaptığını duyurmuştu. Füzenin etkili menzilinin yaklaşık 200 kilometreye kadar çıktığı, azami hızının saniyede 1500 metre olduğu ve dairesel olası sapmanın 14 metre olarak hesaplandığı belirtilmişti. Söz konusu füzenin savaş başlığının ağırlığının ise 150 kilogram olduğu kaydedilmişti.
