Fico: Ukrayna’ya AB’de 'özel statü', çatışmanın bitirilmesi şartına bağlanmalı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kiev'e verilecek olası "özel statünün" ya da ilişkili üyelik modelinin, Rusya ile süren çatışmanın sonlandırılması şartına bağlanması gerektiğini savundu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte, Ukrayna’ya Avrupa Birliği’nde “özel üyelik” statüsü verilmesinin, Rusya ile yürütülen çatışmanın sona erdirilmesi şartına bağlanması gerektiğini söyledi.Fico, “Pekala, Ukrayna, sen Avrupa Birliği’nde ilişkili üyelik statüsü alacaksın; ama bu anlamsız savaşın sona erdirilmesi için anlaşmaya varmaya da hazır olmalısın” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya bu tür bir formatta katılım imkanı tanınması teklifini, daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz gündeme getirmişti. Alman gazetesi FAZ’ın aktardığına göre Merz, AB antlaşmasında öngörülen karşılıklı savunma yükümlülüğünün Ukrayna’yı da kapsamasını istedi.Vladimir Zelenskiy söz konusu girişimi eleştirerek, oy hakkı olmaksızın Avrupa Birliği’ne kabul edilme önerisini “adil olmayan” bir yaklaşım olarak nitelendirmişti.

