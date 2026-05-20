Rusya Dışişleri: Ermenistan’da ‘saldırgan bir Rusya karşıtı kampanya’ yürütülüyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ermenistan'da enformasyon alanında ‘Rusya karşıtı saldırgan bir kampanya" yürütüldüğünü belirterek, Batı'nın... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T22:55+0300
mihail galuzin, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ermenistan, avrupa birliği, ab, moskova, avrasya ekonomik birliği (aeb)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ermenistan'da enformasyon alanında ‘Rusya karşıtı saldırgan bir kampanya" yürütüldüğünü belirterek, Batı'nın Erivan'ı "AB üyeliği" söylemiyle kendi kampına çekmeye ve Rusya'ya karşı kullanmaya çalıştığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Güvenlik Konseyi çalışma grubu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan’da enformasyon alanında ‘Rusya karşıtı saldırgan bir kampanya’ başlatıldığını, Moskova’nın iç işlere karışmakla suçlandığını ancak asıl müdahalenin Avrupa Birliği’nin (AB) tarafından yapıldığını belirtti. Galuzin, Batı’nın Erivan’ı “AB üyeliği” söylemiyle Rusya’ya karşı kullanmak istediğini vurguladı.
Ermenistan’da Rusya karşıtı söylemin tırmandığını ve bunun koordineli bir kampanya olduğunu belirten Galuzin, “Rusya, Ermenistan'ın iç işlerine ve seçim süreçlerine müdahale etmekle suçlanıyor” dedi.
Moskova’nın aksine Avrupa Birliği’nin Ermenistan’da doğrudan siyasi süreçlere etki etmeye çalıştığını belirten Galuzin, “Biz, Erivan’ın iç işlerine karışmıyoruz. Buna karşılık AB temsilcileri sahada bulunuyor ve seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Batı’nın amacının, Ermenistan’ı Rusya’ya karşı kullanmak olduğunu ifade eden Galuzin, “Ermenistan’ı, AB’ye katılım yönündeki popülist sloganlarla Batı kampına çekmeye çalışıyorlar” dedi.
Rus diplomat, Erivan’ın Moskova’nın uyarılarına kulak vermediğini, son dönemde atılan bazı adımların “ittifak ilişkilerinde değişim riski” taşıdığını vurguladı.
“Biz, Ermenistan’ın nereye gittiği konusunda netlik oluşmasından yanayız” diyen Galuzin, özellikle Erivan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) konusundaki tutumuna dikkat çekti.
Galuzin, Rusya’nın, Ermenistan’ın “AB’ye girene kadar AEB üyeliğini sürdürme” yaklaşımını kabul etmediğini belirterek, Erivan’ın bu konuda ne kadar süre içinde net bir pozisyon alması gerektiğine dair bir takvim belirtmedi.
