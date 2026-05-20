https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/rusya-disisleri-ermenistanda-saldirgan-bir-rusya-karsiti-kampanya-yurutuluyor-1105901829.html

Rusya Dışişleri: Ermenistan’da ‘saldırgan bir Rusya karşıtı kampanya’ yürütülüyor

Rusya Dışişleri: Ermenistan’da ‘saldırgan bir Rusya karşıtı kampanya’ yürütülüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ermenistan'da enformasyon alanında ‘Rusya karşıtı saldırgan bir kampanya" yürütüldüğünü belirterek, Batı'nın... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T22:55+0300

2026-05-20T22:55+0300

2026-05-20T22:55+0300

dünya

mihail galuzin

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

ermenistan

avrupa birliği

ab

moskova

avrasya ekonomik birliği (aeb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084028733_0:13:799:462_1920x0_80_0_0_3d33e7df31a4e34ee0a73bc6c94a4c75.png

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Güvenlik Konseyi çalışma grubu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan’da enformasyon alanında ‘Rusya karşıtı saldırgan bir kampanya’ başlatıldığını, Moskova’nın iç işlere karışmakla suçlandığını ancak asıl müdahalenin Avrupa Birliği’nin (AB) tarafından yapıldığını belirtti. Galuzin, Batı’nın Erivan’ı “AB üyeliği” söylemiyle Rusya’ya karşı kullanmak istediğini vurguladı.Ermenistan’da Rusya karşıtı söylemin tırmandığını ve bunun koordineli bir kampanya olduğunu belirten Galuzin, “Rusya, Ermenistan'ın iç işlerine ve seçim süreçlerine müdahale etmekle suçlanıyor” dedi.Moskova’nın aksine Avrupa Birliği’nin Ermenistan’da doğrudan siyasi süreçlere etki etmeye çalıştığını belirten Galuzin, “Biz, Erivan’ın iç işlerine karışmıyoruz. Buna karşılık AB temsilcileri sahada bulunuyor ve seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.Batı’nın amacının, Ermenistan’ı Rusya’ya karşı kullanmak olduğunu ifade eden Galuzin, “Ermenistan’ı, AB’ye katılım yönündeki popülist sloganlarla Batı kampına çekmeye çalışıyorlar” dedi.Rus diplomat, Erivan’ın Moskova’nın uyarılarına kulak vermediğini, son dönemde atılan bazı adımların “ittifak ilişkilerinde değişim riski” taşıdığını vurguladı.“Biz, Ermenistan’ın nereye gittiği konusunda netlik oluşmasından yanayız” diyen Galuzin, özellikle Erivan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) konusundaki tutumuna dikkat çekti.Galuzin, Rusya’nın, Ermenistan’ın “AB’ye girene kadar AEB üyeliğini sürdürme” yaklaşımını kabul etmediğini belirterek, Erivan’ın bu konuda ne kadar süre içinde net bir pozisyon alması gerektiğine dair bir takvim belirtmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/rus-uzman-ermenistandaki-rus-gozaltilari-moskova-erivan-iliskilerini-koparma-planinin-parcasi-1105896376.html

rusya

ermenistan

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mihail galuzin, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ermenistan, avrupa birliği, ab, moskova, avrasya ekonomik birliği (aeb)