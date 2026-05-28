Yaren Leylek, 5 yavrusunu beslemek için yoğun mesai yapıyor
Türkiye'nin tanıdığı Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusunu büyütmek için yoğun bir beslenme mesaisi yapıyor. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T12:44+0300
Tüm Türkiye'nin gelişini dört gözle beklediği Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusuyla birlikte yoğun bir beslenme mesaisine başladı. Yavruları beslemek için Yaren ve eşi Nazlı, gün boyunca yuvalarına yiyecek taşıyor. Beş yavrusu büyüyorBursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık dostluk hikayesiyle simgeleşen Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusuyla birlikte yoğun bir besleme mesaisine başladı. Günden güne büyüyen ve yuva içindeki hareketlilikleri artan 5 yavru için anne ve baba leylekler, gün boyu neredeyse aralıksız şekilde göle uçarak yiyecek taşıyor. Henüz gelişimlerinin başında olan yavruların sağlıklı büyüyebilmesi için ebeveyn leylekler, ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve sulak alanlardaki çeşitli böcekleri avlıyor. Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "Leylek Köyü" ilan edilen Eskikaraağaç'taki bu tatlı telaş, köyü ziyaret eden doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
12:44 28.05.2026
