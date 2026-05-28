https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/yaren-leylek-5-yavrusunu-beslemek-icin-yogun-mesai-yapiyor-1106080084.html

Yaren Leylek, 5 yavrusunu beslemek için yoğun mesai yapıyor

Yaren Leylek, 5 yavrusunu beslemek için yoğun mesai yapıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin tanıdığı Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusunu büyütmek için yoğun bir beslenme mesaisi yapıyor. 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T12:44+0300

2026-05-28T12:44+0300

2026-05-28T12:44+0300

yaşam

eskikaraağaç

leylek köyü

yaren leylek

yaren

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106078711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c02d570c48621a2f8701bf4a29d1201b.jpg

Tüm Türkiye'nin gelişini dört gözle beklediği Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusuyla birlikte yoğun bir beslenme mesaisine başladı. Yavruları beslemek için Yaren ve eşi Nazlı, gün boyunca yuvalarına yiyecek taşıyor. Beş yavrusu büyüyorBursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık dostluk hikayesiyle simgeleşen Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusuyla birlikte yoğun bir besleme mesaisine başladı. Günden güne büyüyen ve yuva içindeki hareketlilikleri artan 5 yavru için anne ve baba leylekler, gün boyu neredeyse aralıksız şekilde göle uçarak yiyecek taşıyor. Henüz gelişimlerinin başında olan yavruların sağlıklı büyüyebilmesi için ebeveyn leylekler, ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve sulak alanlardaki çeşitli böcekleri avlıyor. Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "Leylek Köyü" ilan edilen Eskikaraağaç'taki bu tatlı telaş, köyü ziyaret eden doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/dort-gozle-bekleniyordu-adem-amca-yaren-leylege-kavustu-15-yilinda-da-gocup-geldi-1103862110.html

eskikaraağaç

leylek köyü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskikaraağaç, leylek köyü, yaren leylek, yaren